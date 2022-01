Bundeskanzler Karl Nehammer, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler haben Sonntagmittag den Entwurf zum Impffplichtgesetz präsentiert – die Eckpunkte:

Drei Phasen:

1. Phase: Inkrafttreten der Impfpflicht ab 18 Jahren mit Anfang Februar und einer Eingangsphase, in der nochmals verstärkt informiert wird.

Inkrafttreten der mit Anfang Februar und einer Eingangsphase, in der nochmals verstärkt informiert wird. Kontrollieren und Verhängen von Strafen ab Mitte März

Polizei soll stichprobenartig kontrollieren, weil das elektronische Erheben über ELGA erst ab April automatisiert möglich ist

2. Phase: Erinnerungsschreiben an Ungeimpfte

Erinnerungsschreiben an Ungeimpfte 3. Phase: Schreiben mit fixem Impftermin und Strafe, wenn dieser nicht wahrgenommen wird

Morgen, Montag, 17. Jänner, soll das Impfpflichtgesetz im Gesundheitsausschuss behandelt werden, am Donnerstag der Nationalratsbeschluss folgen. Für den möchten die Regierungsparteien ÖVP und Grüne auch die Zustimmung von SPÖ und Neos gewinnen.

Es habe gute Gespräche mit den SPÖ- und Neos-Spitzen gegeben, so Nehammer.

Ein Ja der FPÖ zur Impfpflicht ist dagegen ausgeschlossen. Grundsätzlich können die Regierungsparteien die Impfpflicht aber auch mit ihren einfachen Mehrheiten in Nationalrat und Bundesrat beschließen.

Appell des Kanzlers an Ungeimpfte

Bundeskanzler Nehammer appellierte an die Ungeimpften: "Wir nehmen die Ängste ernst, suchen wir den Dialog, wenn es Misstrauen gegenüber der Politik gibt, und das kann man niemand verübeln, dann wenden Sie sich an Experten!"

Der überwältigende Teil der Bevölkerung habe sich bereits impfen lassen und welche Vorteile das bringe, zeige die Omikron-Welle: "Hätten wir nicht schon eine so hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen, hätten wir viel dramatischere Konsequenzen." Er betonte, dass es um die Sicherheit der Gemeinschaft und nicht nur des Einzelnen gehe. "Da sind wir alle zusammen in der Verantwortung, indem wir das Prinzip der Solidarität leben." Deshalb habe die Regierung die Impfpflicht ins Auge gefasst. "Wir als Bundesregierung unternehmen alles, um diese Pandemie zu bekämpfen." Das Schlimmste seien die Lockdowns mit ihren schweren Konsequenzen auf allen Ebenen.