Wenn es draußen kalt ist und drinnen die Heizung auf Hochtouren läuft, dann hinterlässt das Spuren auf unserer Haut – sie wird trocken und rissig. Doch mit ein paar Tricks können wir den wichtigen Schutzfilm der Haut schützen.



OÖ. Der Kontrast aus warmer, trockener Luft in den Innenräumen und der Kälte im Freien, setzt unserer Haut gehörig zu. Sie wird porös, fühlt sich wie ausgetrocknet an und rund um das Nagelbeet können sogar schmerzhafte Risse entstehen. Es kann zusätzlich ein quälendes Ekzem aufpfropfen.

„Damit so etwas gar nicht passiert, muss der Fettsäureschutzmantel der Haut geschützt werden“, sagt Obermedizinalrat Johannes Neuhofer, Fachgruppenvertreter für Haut- und Geschlechtskrankheiten in der Ärztekammer für Oberösterreich.

Dazu dienen alle möglichen Cremen, die der Haut wieder Feuchtigkeit schenken.



Haut trocknet aus

Daneben gibt es aber auch tägliche Begleiter, die unsere Haut austrocknen können: Desinfektionsmittel zählen dazu. Diese können wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht vermeiden, da sie die Virusübertragung verhindern helfen. Wichtig wäre allerdings, dass die Desinfektionsflüssigkeit schützende Mittel enthält.

Vorsicht beim Waschen und Duschen geboten

Genauso ist Vorsicht beim Waschen und Duschen geboten. Hier sollte man keine Seifen verwenden, da diese entfetten und damit dem Fettsäureschutzmantel der Haut heftig zusetzen. Empfehlenswert sind sogenannte Syndets. Das sind waschaktive Substanzen, diese werden etwa im Fachhandel angeboten.

Auch beim Duschen kann man vieles richtig und falsch machen: In der kalten Jahreszeit neigen wir meist heißer zu duschen als sonst. „Am Schluss des Reinigungsvorgangs sollte man kalt nachduschen. Das fördert nicht nur die Regenerationskraft der Haut, sondern wirkt auch juckreiz- und entzündungshemmend“, sagt Neuhofer.

Vorsicht nach der Sauna

Wer in der kalten Jahreszeit gerne die Sauna aufsucht, sollte danach nicht sofort duschen, denn da ist der Fettsäureschutzmantel flüssig wie zerlassene Butter und lässt sich leicht abduschen. Damit würde man den so wichtigen Fettsäureschutzmantel beschädigen. Der Experte rät, zuerst besser an die frische, kühle Luft. Dadurch wird die oberste Fettschicht wieder stabilisiert und bleibt als wichtiger Schutz erhalten. Um diese auch danach nicht zu beschädigen, sollte man sich mit dem Handtuch nur zart abtrocknen und nicht stark abreiben.