Das Land OÖ bestätigte in einer Presseaussendung am Donnerstagabend eine erste Corona-Infektion in Oberösterreich. Bei einem Patienten aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurde das Corona-Virus nachgewiesen. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano sowie Thomas Märzinger (Rotes Kreuz) und der Arzt Rainer Gattringer (Klinikum Wels Grieskirchen) gaben heute Vormittag Details bekannt.

OÖ. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung. Der Betroffene war bis 29. Februar mit einer Busreise in Südtirol unterwegs und wurde nunmehr positiv auf das Corona-Virus getestet. Das Umfeld des Mannes wird aktuell genau geprüft, um zu sehen, ob er jemanden angesteckt hat. Er befindet sich zu Hause in Quarantäne und wird medizinisch betreut.

Fünf enge Kontakte

Konkret seien derzeit fünf enge Kontaktpersonen in „behördlicher Absonderung“, also in Quarantäne, wie Landessanitätsdirektor Palmisano erklärt. Einer davon zeige Symptome – eine Diagnose sei noch nicht verfügbar. Der Patient selbst erhielt die Diagnose nach einem Besuch in einer Arztpraxis in Linz – Kontakte in der Praxis wurden vermieden, so Palmisano. Er sei stabil, eine Verschlechterung sei also seit der Diagnose nicht eingetreten. Die betroffene Ordination ist nun für 14 Tage gesperrt.

Ein „Routinefall“

Insgesamt sei die Situation in Oberösterreich laut Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander nicht als „Gefährdungslage“ einzuschätzen. Maßnahmen Großveranstaltungen abzusagen – wie in anderen europäischen Ländern bereits passiert – würden in Oberösterreich derzeit nicht ergriffen. Auch Palmisano spricht von einem „Routinefall“ und sieht derzeit keine Hinweise auf eine massenhafte Erkrankung. „Oberösterreich ist gut vorbereitet“, versichert Haberlander.

150 Anrufe täglich

Bei der Gesundheitsberatung unter der Nummer 1450 würden derzeit täglich etwa 150 Anrufe mit Corona-Bezug eingehen, so Thomas Märzinger Landesgeschäftsleiter-Stellvertreter beim Roten Kreuz. Weiterhin, so die allgemeine Empfehlung, sollen Menschen mit Verdacht auf eine Corona-Erkrankung keine Arztpraxis oder Ambulanz aufsuchen, sondern zuhause bleiben und 1450 wählen. „Das Roten Kreuz steht für Krankentransporte zur Verfügung“, versichert Märzinger.

200 Testungen bisher

Im Klinikum Wels-Grieskirchen habe man bisher alle Testungen oberösterreichischer Proben durchgeführt – rund 200 seien es bis zu heutigen Tag gewesen, wie Rainer Gattringer, Leiter des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie, Infektiologie und Tropenmedizin, im Klinikum Wels‐Grieskirchen, bekannt gibt.

UPDATE: Ärztekammer OÖ: „Arzt hat alle Vorschriften eingehalten“

Nachdem Unklarheit darüber herrschte auf wessen Initiative der betroffene Patient die Praxis eines Arztes in Linz aufsuchte meldet sich nun Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser zu Wort: „Nach sämtlichen mir vorliegenden Informationen über den ersten positiv getesteten Corona infizierten Patienten in Oberösterreich möchte ich klar zum Ausdruck bringen, dass der untersuchende Kollege alle Vorschriften befolgt hat! Nicht dieser Kollege hat den Patienten in seine Ordination bestellt, sondern der Patient hat von sich aus die Ordination des Allgemeinmediziners zur Behandlung aufgesucht!“, stellt Niedermoser klar.

UPDATE: Drei weiter Fälle



Drei weitere Personen in Oberösterreich haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das gaben heute Abend Gesundheitsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und Landessanitätsdirektor Georg Palmisano bekannt. Die drei Personen gehörten derselben Reisegruppe an, der auch jener Patient aus Urfahr-Umgebung angehörte.

Erkrankte aus Leonding

Bei den Erkrankten handle es sich um einen Mann und ein Ehepaar. Alle drei stammen aus Leonding. Nach derzeitigen Informationen verbleiben die drei in häuslicher Absonderung. Sollte sich am Gesundheitszustand eine Änderung ergeben, entscheiden die behandelnden Ärzte, ob eine Krankenhausaufnahme notwendig ist.

Drei Corona-Infektionen in Leonding bestätigt

Kontaktpersonensuche läuft

Die Kontaktpersonensuche sei unmittelbar aufgenommen worden. Die Befragung der Betroffenen und die weiteren Erhebungen würden im Laufe der nächsten Stunden ergeben, welche weiteren Kontaktpersonen in einem möglichen Zusammenhang mit den bestätigten Fällen stehen. Der auf diese Weise identifizierte Personenkreis werde seitens der BH Linz-Land als zuständiger Behörde informiert und den behördlichen Maßnahmen bzw. Absonderungen unterzogen, so die Presseaussendung des Landes OÖ.

