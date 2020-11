Mit Stand Dienstag, 10. November, 8 Uhr, gibt es in Oberösterreich 12.850 "aktive" Fälle bestätigter Corona-Infektionen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 1.183 neue Infektionen gemeldet worden.

Die stark gestiegene Zahl an Spitals- & Intensivpatienten sorgt dafür, dass nicht akut dringende Operationen verschoben werden. 904 (+66/24h) Corona-Kranke werden derzeit in den oö. Spitälern behandelt. 101 (+3/24h) davon befinden sich auf einer Intensivstation. Am 8. November wurden in OÖ 3.579 Corona-Tests durchgeführt.

Lockdown und Ausgangssperre in Österreich



OÖ. Seit Dienstag, 3. November, gelten strikte Einschränkungen:

Vorerst 14 Tage gültiges Besuchsverbot in Altersheimen von 10. November an – ausgenommen sind Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbewegung, Seelsorge sowie zur Begleitung von kritischen Lebensereignissen. Altenheim-Bewohner dürfen die Heime jederzeit verlassen.

von 10. November an – ausgenommen sind Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbewegung, Seelsorge sowie zur Begleitung von kritischen Lebensereignissen. Altenheim-Bewohner dürfen die Heime jederzeit verlassen. Vorerst 14 Tage gültiges Besuchsverbot in Krankenhäusern – Ausnahmen: Begleitung im Sterben liegender Menschen, Besuch von Kindern, Begleitung bei Geburten.

– Ausnahmen: Begleitung im Sterben liegender Menschen, Besuch von Kindern, Begleitung bei Geburten. Keine Veranstaltungen mehr in den Bereichen Sport, Kunst, Kultur & Freizeit

mehr in den Bereichen Sport, Kunst, Kultur & Freizeit Gastronomie und Hotels müssen schließen , Liefer- und Abholservice sind erlaubt

, Liefer- und Abholservice sind erlaubt Die betroffenen Unternehmen, aber auch Vereine und non-profit-Organisationen bekommen 80 % ihres Umsatzes im November 2019 als Entschädigung. Die Kurzarbeits-Regelung wird wieder ausgeweitet.

bekommen 80 % ihres Umsatzes im November 2019 als Entschädigung. Die Kurzarbeits-Regelung wird wieder ausgeweitet. Geöffnet bleiben der gesamte Handel und auch die Dienstleister vom Physiotherapeuten bis zum Friseur. In Büros soll so weit als möglich auf Homeoffice umgestellt werden.

vom Physiotherapeuten bis zum Friseur. In Büros soll so weit als möglich auf umgestellt werden. Pflichtschulen und Kindergärten bleiben geöffnet , die Oberstufe und die Unis werden auf Distance Learning umgestellt

, die Oberstufe und die Unis werden auf Distance Learning umgestellt Ausgangsbeschränkung zwischen 20 und 6 Uhr: Fürs Arbeiten, Hilfeleistungen, Betreuungspflichten, berufliche Zwecke, Sport & Spazierengehen und notwendige Einkäufe darf der Haushalt in dieser Zeit verlassen werden.

Fürs Arbeiten, Hilfeleistungen, Betreuungspflichten, berufliche Zwecke, Sport & Spazierengehen und notwendige Einkäufe darf der Haushalt in dieser Zeit verlassen werden. Grundsätzlich dürfen sich nur noch zwei Haushalte treffen.

Die aktuell geltenden Maßnahmen & Regeln im Detail

Alle Infos zum Lockdown und zur Ausgangssperre in Österreich

Corona-Zahlen in Oberösterreich

Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Oberösterreicher beträgt 31.888 – davon abgezogen werden 18.814 Personen, die eine Infektion mit dem Corona-Virus hinter sich haben, sowie 224verstorbene Oberösterreicher. Zahl der Personen in Quarantäne: 31.721.

Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für OÖ derzeit bei 730,1. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreißer an einzelnen Tagen ausgleicht.

Aktuelle Todesfälle:

• 82-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Rohrbach, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Klinikum Rohrbach)

• 89-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Perg, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 09.11. (Ordensklinikum Linz Barmherzigen Schwestern)

• 90-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 08.11. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen)

• 92-jähriger Patient, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 08.11. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen)

• 72-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Grieskirchen, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 08.11. (Klinikum Wels-Grieskirchen)

• 73-jährige Patientin, wohnhaft in Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 08.11. (Kepler Universitätsklinikum)

• 88-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Urfahr-Umgebung, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 08.11. (Ordensklinikum Linz Barmherzigen Schwestern)

• 99-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum 08.11. (Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried)

• 88-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Steyr-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 07.11. (Kepler Universitätsklinikum)

• 62-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Vöcklabruck, ohne Vorerkrankungen, Todesdatum 07.11. (Salzkammergut Klinikum, Standort Vöcklabruck)

Einen Überblick über die Situtation in den Alten- beziehungsweise Pflegeheimen sowie den Schulen, erhalten Sie weiter unten.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung. Sollte es wirklich bahnbrechende Neuigkeiten geben, erfahren Sie es natürlich dennoch topaktuell an dieser Stelle.

Die hier aufgelisteten Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen. Die Berechnung der Zahl der Neu-Infektionen wird von der BezirksRundschau auf Basis dieser Daten vorgenommen.

Land OÖ stockt bei Contact-Tracing auf

Angesichts des stark erhöhten Aufkommens an neuen Corona-Fällen stockt das Land Oberösterreich beim Personal für die Kontaktpersonenermittlung auf. Statt derzeit 72 helfen ab kommender Woche 180 Mitarbeiter beim Contact-Tracing – mehr dazu im Beitrag.

Intensivstationen kommen an Grenzen

Angesichts der drastisch steigenden Erkrankungszahlen könnten die Auslastungsgrenze auf den Intensivstationen schon bald erreicht sein. Mit einem Maßnahmenpaket wollen oö. Spitäler die Versorgung möglichst lange aufrechterhalten. Ohne die Mithilfe der Bevölkerung wird es aber nicht gehen, warnen Mediziner – mehr dazu im Beitrag.



Neue Einreisebestimmungen nach Deutschland/Bayern:

Seit 23. Oktober gilt eine Testpflicht für Berufspendler/innen aus Risikogebieten bei der Einreise nach Bayern. Wer aus einem solchen Risikogebiet mindestens einmal wöchentlich in das deutsche Bundesland zu Berufs- oder Bildungszwecken einreist, muss der dort zuständigen Behörde spätestens nach sieben Tagen und dann in regelmäßigen Abständen einen negativen PCR-Test vorlegen. Von Deutschland ausgehend ist aktuell ganz Österreich (mit Ausnahme der Exklaven Jungholz und Kleinwalsertal) als Risikogebiet eingestuft.

Aus für Gesichtsvisiere mit 7. November

Die insbesondere bei der Personen, die mit Mund-Nasen-Schutz (MNS) arbeiten müssen, beliebten Gesichtsvisiere, sind schon bald nicht mehr als MNS-Masken-Ersatz zulässig. Nach einer Übergangsfrist von zwei Wochen sind ab 7. November nur mehr die herkömmlichen MNS-Masken vorgesehen – bei Veranstaltungen und an Haltestellen des öffentlichen Verkehrs, künftig auch im Freien. Atteste, die davon befreien, dürfen ausdrücklich nur von einem zur Berufsausübung berechtigten Arzt ausgestellt werden.

Keine Corona-Tests ohne Wissen der Eltern

Für heftige Diskussionen in Elternkreisen und Aufregung in Whatsapp-Gruppen, sorgen Missverständnisse rund um das Thema Corona-Tests bei Schulkindern. Auch was den Umgang mit Schulkindern, die Corona-Symptome zeigen, betrifft, kursieren viele Gerüchte – mehr dazu im Beitrag.



Experten fordern Besonnenheit

Renommierte Experten plädieren für mehr Sachlichkeit und vor allem Verhältnismäßigkeit in der Corona-Krise. Es werde zu viel und zu ungezielt getestet, außerdem sei es wichtig, andere Krankheiten nicht außer Acht zu lassen, so die einhellige Meinung – mehr dazu im Beitrag

Infektionsfälle in den Bezirken & 7-Tage-Inzidenz



Zahl der aktuell positiv auf Covid19 getesteten Personen in den Bezirken und Statutarstädten sowie Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner = 7-Tage-Inzidenz.

Linz: 1.379

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 583,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr: 286

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 609,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels: 473

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 605,1



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Braunau: 720

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 523,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Eferding: 405

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner : 1027,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner Freistadt: 672

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 940,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Gmunden: 795

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 645



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Grieskirchen: 674

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 829,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Kirchdorf: 466

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 662,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Linz-Land (inkl. Region Enns): 1042

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 582



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Perg: 672

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 800,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Ried: 790

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 990,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Rohrbach: 701

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 1094,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Schärding: 717

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 946,1



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr-Land: 597

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 907,5



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Urfahr-Umgebung: 862

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 947,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Vöcklabruck: 1.055

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 685,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels-Land: 544

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 619,4



Steigt der 7-Tage-Inzidenz-Wert auf mehr als 50, so geht die Corona-Ampel-Kommission von einem "hohen", steigt er auf mehr als 100, von einem "sehr hohen" Infektionsrisiko aus. Eine Einstufung auf Ampelfarbe Orange bzw. Rot ist möglich. Zuvor werden aber noch weitere Faktoren, wie etwa die Belegung der Krankenhausbetten, geprüft – Details dazu gibts in diesem Dokument.

Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen

Aktuell sind in 86 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 336 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 372 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 9. November 2020).

Corona-Fälle in Schulen

Folgende Schüler, Lehrkräfte bzw. Mitarbeiter von Schulen wurden positiv auf Covid-19 getestet (8. November 2020):

Hier werden täglich nur die aktuellsten Fälle angeführt – für Informationen zu einzelnen Schulen beziehungsweise etwaigen Clusterbildungen, besuchen Sie bitte die jeweilgen Bezirks-Seiten. Für alle Fragen, die den laufenden Schulbetrieb betreffen hat die Bildungsdirektion eine Hotline eingerichtet: Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter +43 732 7071-4131 oder +43 732 7071-4132

Die aufgelisteten Bezirks-Daten werden der Corona-Seite des Landes OÖ entnommen. Die betroffenen Schulen werden per Presseaussendung übermittelt.

Österreichweite Lage

Österreichweit liegt die Zahl der positiv getesteten, aktiven Fälle laut Gesundheitsministerium am 9. November bei 81.399 Personen die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 474,9.

2.992 Menschen sind derzeit in Spitalsbehandlung, davon 459 auf einer Intensivstation. Die Zahl der Corona-Todesfälle laut Definition des Epidemiologischen Meldesystems (EMS): 1.383. Bei insgesamt 158.212 Personen in Österreich ist bisher eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden. 2.452.692 Tests wurden bislang durchgeführt.

Bereits mehr als eine Million Corona-Tests wurden österreichweit durchgeführt.

Infos zu Testungen und Gesundheitsnummer 1450

Fühlt sich jemand krank und hat Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Die Mitarbeiter/innen der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 geben individuelle, auf den Anrufer abgestimmte Auskünfte und Empfehlungen. Derzeit stehen bis zu 10 Drive-Ins zur Probenabnahme zur Verfügung. Es gibt pro Bezirk ein mobiles Team. Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Informationen unter anderem auf ihrer Homepage www.ages.at an.

Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.

Aktuelle Fälle und Kontaktpersonensuche

Der Corona-Krisenstab des Landes OÖ informiert im Rahmen der Kontaktpersonensuche zu positiv getesteten Personen und ihren Aufenthaltsorten in der kritischen Phase der Ansteckung.

Alle aktuellen diesbezüglichen Aufrufe finden Sie hier

Kontaktpersonen: Wer muss in Quarantäne?

Für eine einheitliche Vorgehensweise im Kontaktpersonenmanagement hat der Bund klare Richtlinien vorgegeben: So werden Kontaktpersonen in zwei Kategorien eingeteilt.

Zur ersten Kategorie zählen diejenigen, die aufgrund von Dauer und Nähe des Kontaktes zu einer an Covid-19 erkrankten Person ein hohes Infektionsrisiko aufweisen. Sie müssen sich in 10-tägige Heimquarantäne begeben.

Zur zweiten Kategorie zählen Kontakte mit niedrigem Infektionsrisiko. Diese sind angewiesen, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten und sich bei Symptomen zu melden. Wie der Krisenstab des Landes OÖ festhält, gilt dabei grundsätzlich die Einschätzung der individuellen Situation des Geschehens durch die zuständige Gesundheitsbehörde.

Eine behördlich angeordnete zehntägige Quarantäne ist bei Kontaktpersonen der Kategorie eins laut Bundesvorgaben unumgänglich. Durch einen negativen Covid-19-Test wird sie nicht aufgehoben – denn auch dann könnte die Person infiziert sein und ein Ausbruch der Krankheit zeitverzögert eintreten.

Strafen bei Quarantäne-Verstoß

Da es zuletzt immer wieder dazu kommt, dass Infizierte die vorgeschriebene Quarantäne nicht einhalten, soll genauer kontrolliert und auch gestraft werden. Der Quarantäne-Bruch sei laut Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Strafrechtsdelikt. Mehr Infos zu den Maßnahmen