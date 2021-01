Mit Stand Freitag, 15. Jänner 2021, 8 Uhr, gibt es in Oberösterreich 2.428 "aktive" Fälle bestätigter Corona-Infektionen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 1.068 neue Infektionen * gemeldet worden. Bisher sind 1.362 Menschen mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Die immer noch hohe Zahl der an Corona erkrankten Spitals- & Intensivpatienten sorgt dafür, dass nicht akut dringende Operationen verschoben werden. 351 (-18/24 Stunden) Corona-Kranke werden derzeit in den oö. Spitälern behandelt. 51 (-6) davon befinden sich auf einer Intensivstation. Am 13. Jänner wurden in OÖ 1.421 PCR-Corona-Tests durchgeführt. Geimpft sind mit Stand 14. Jänner 6.000 Oberösterreicher.

*Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind eigentlich 263 neue Infektionen gemeldet worden. Aufgrund einer Systemumstellung – es werden nun auch positive Antigentests ohne PCR-Überprüfung mitgezählt – gibt es aber 805 Nachmeldungen, was zu einer hohen Zahl an „neuen“ Fällen führt. Auch künftig wird die Zahl der Neuinfektionen grundsätzlich höher sein, eben wegen der zusätzlchen Antigenttests.

Bei den seit 20.12.2020 durchgeführten 120.136 Antigen-Tests wurden bisher 1.015 Corona-Infizierte (bestätigt durch PCR-Test) entdeckt – das sind 0,84 Prozent.

Britische Virus-Mutation nun auch in OÖ

Aktuell wurde die neue Virusmutation in Oberösterreich bei zwei Personen aus einer Gemeinde im Bezirk Braunau, die sich in der Steiermark angesteckt haben, nachgewiesen – Mehr dazu im Beitrag

Impfstandorte stehen fest

Ab Freitag 15. Jänner, 14 Uhr kann man sich telefonisch (0732/772078700) oder online zur Corona-Schutzimpfung anmelden – allerdings nur wenn man älter als 80 Jahre ist. Auch die Standorte in den Bezirken stehen nun fest. Es gilt das „First-come-first-serve“-Prinzip, das heißt, wer sich eine Impfdosis sichern will, sollte vermutlich schnell sein. Rund 30 Prozent der Menschen aus der Altersgruppe 80-plus erhalten laut Land OÖ bis Ende Jänner die Möglichkeit sich impfen zu lassen – Heimbewohner bereits eingerechnet – Mehr dazu im Beitrag.

Massentests auf 22. bis 24. Jänner verlegt



Da die Oppositionspartien SPÖ, FPÖ und Neos mit ihrer Mehrheit im Bundesrat das Inkrafttreten des Gesetzes zum Freitesten aus dem Lockdown ab 18. Jänner verzögern, verlängert sich der Lockdown für alle bis mindestens 24. Jänner. Aus Expertensicht sind die derzeitigen Infektionszahlen für ein Lockern der Maßnahmen aber ohnehin zu hoch.

Land OÖ und der oö. Städtebund haben sich als Reaktion auf den Entfall der Möglichkeit zum Freitesten darauf verständigt, dass die Antigen-Massentests erst von 22. bis 24. Jänner stattfinden – statt wie bisher geplant von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Jänner. Wer sich bereits für den ursprünglichen Termin angemeldet hat, wird kontaktiert und eingeladen, sich für den späteren Testtermin anzumelden. Nach den Massentests soll es kontinuierlich Gratis-Testangebote für die Bevölkerung geben.

Mehr Informationen

Lockdown-Einschränkungen bis 24. Jänner



Die Schulen sind seit dem Jahreswechsel geschlossen – ab 7. Jänner soll allerdings wieder Unterricht im Distance-Learning erfolgen. Jüngere Schüler mit Betreuungsbedarf können an die Schulen kommen. Für die Oberstufen soll es kurze Präsenzphasen, etwa für Schularbeiten, geben. Ab wann wieder persönlicher Unterricht in den Schulen stattfindet, ist derzeit noch ungewiss. Lehrer und Schüler ab einem gewissen Alter sollen dann wöchentlich getestet werden – geplant ist ein weniger unangenehmes Testverfahren, bei dem nur im vorderen Nasenbereich Abstriche genommen werden.

sind seit dem Jahreswechsel – ab 7. Jänner soll allerdings wieder Unterricht im Distance-Learning erfolgen. Jüngere Schüler mit Betreuungsbedarf können an die Schulen kommen. Für die Oberstufen soll es kurze Präsenzphasen, etwa für Schularbeiten, geben. Ab wann wieder in den Schulen stattfindet, ist derzeit noch ungewiss. Lehrer und Schüler ab einem gewissen Alter sollen dann wöchentlich getestet werden – geplant ist ein weniger unangenehmes Testverfahren, bei dem nur im vorderen Nasenbereich Abstriche genommen werden. Die Kindergärten bleiben wie die Schulen für die Betreuung offen. Die Kindergartenpflicht im letzten Kindergartenjahr wird jedoch wieder aufgehoben.

Der Großteil des Handels muss nun voraussichtlich bis 24. Jänner geschlossen halten – ein kontaktloses Abholen bleibt erlaubt. Selbiges gilt weiterhin für die Gastronomie. Für die betroffenen Betriebe gibt es nach derzeitigem Stand ab 2021 nurmehr einen Fixkostenersatz.

muss nun voraussichtlich bis 24. Jänner halten – ein kontaktloses Abholen bleibt erlaubt. Selbiges gilt weiterhin für die Gastronomie. Für die betroffenen Betriebe gibt es nach derzeitigem Stand ab 2021 nurmehr einen Fixkostenersatz. Geöffnet sind Drogeriemärkte, Apotheken und natürlich der Lebensmittelhandel, also Supermärkte, Bäcker, Fleischer etc.

natürlich der also Supermärkte, Bäcker, Fleischer etc. Körpernahe Dienstleister wie Friseure oder Masseure dürfen ihre Dienste während der Phase des dritten harten Lockdowns nicht anbieten.

Die Ausgangsbeschränkungen gelten rund um die Uhr: Das Haus darf nur zu beruflichen oder Ausbildungs-Zwecken, zum Einkaufen, zur Unterstützung anderer Menschen und zum Sport oder Spazierengehen verlassen werden.

gelten Das Haus darf nur zu beruflichen oder Ausbildungs-Zwecken, zum Einkaufen, zur Unterstützung anderer Menschen und zum Sport oder Spazierengehen verlassen werden. Seilbahnen und Skilifte dürfen seit Weihnachten in Betrieb sein. FFP2-Masken sind für die Ski- und Snowboardfahrer bei den Liften Pflicht.



Fahrplan zur Corona-Impfung in OÖ



Im Jänner werden rund 48.000 Oberösterreicher geimpft – nicht nur in Alten- & Pflegeheimen. Das Land OÖ übernimmt die Verteilung der Impfungen.

Auch über 80-Jährige, die zuhause leben, sollen die Impfung ab nächster Woche bekommen.

Grundsätzliche Planung:

In der ersten Phase werden Bewohner/innen und Mitarbeiter/innen in Alten- und Pflegeheimen durch betreuende Ärzt/innen sowie das Personal der Krankenanstalten geimpft werden.

In der Phase 2 ab Februar sollen Risikopersonen und Personen in kritischer Infrastruktur geimpft werden. Hier werden die Hausärzte bereits eingebunden sein.

In Phase 3 ab April sollen so viele Impfstoffe zur Verfügung stehen, dass die Impfung der Allgemeinbevölkerung angeboten werden kann. Dies soll sowohl bei den niedergelassenen Ärzt/innen als auch in Form von lokalen Impfstellen angeboten werden.

Corona-Experte Bernd Lamprecht:

Warum schnelle Impfstoffentwicklung kein Anlass zur Sorge ist



Corona-Zahlen in Oberösterreich

Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Oberösterreicher beträgt 76.738 – davon abgezogen werden 72.948 Personen, die eine Infektion mit dem Corona-Virus hinter sich haben, sowie 1.362 verstorbene Oberösterreicher. Zahl der Personen in Quarantäne: 9.012.

Die 7-Tage-Inzidenz, das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner, für OÖ liegt derzeit bei 135,3. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreißer an einzelnen Tagen ausgleicht.

Aktuelle Todesfälle



71-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Klinikum Freistadt)

85-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Freistadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Barmherzige Brüder Konventhospital Linz)

83-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern)

90-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern)

92-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried)

81-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Ried, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Barmherzige Schwestern Krankenhaus Ried)

79-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Linz-Land, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 13.01. (Kepler Universitätsklinikum)

87-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Linz, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 14.01. (Ordensklinikum Linz Elisabethinen)

Einen Überblick über die Situtation in den Alten- beziehungsweise Pflegeheimen sowie den Schulen, erhalten Sie weiter unten.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung. Sollte es wirklich bahnbrechende Neuigkeiten geben, erfahren Sie es natürlich dennoch topaktuell an dieser Stelle.

Infektionsfälle in den Bezirken & 7-Tage-Inzidenz



Zahl der aktuell positiv auf Covid19 getesteten Personen in den Bezirken und Statutarstädten sowie Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner = 7-Tage-Inzidenz.



Linz: 200

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 95,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr: 25

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 78,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels: 76

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 110,5



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Braunau: 275

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 190,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Eferding: 49

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner : 126,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner Freistadt: 102

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 134,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Gmunden: 279

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 222,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Grieskirchen: 126

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 143,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Kirchdorf: 86

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 173,5



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Linz-Land (inkl. Region Enns): 238

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 101,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Perg: 137

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 134,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Ried: 135

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 168,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Rohrbach: 99

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 166,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Schärding: 145

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 214,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr-Land: 80

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 121,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Urfahr-Umgebung: 68

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 67,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Vöcklabruck: 201

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 128,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels-Land: 107

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 110,5



Steigt der 7-Tage-Inzidenz-Wert auf mehr als 50, so geht die Corona-Ampel-Kommission von einem "hohen", steigt er auf mehr als 100, von einem "sehr hohen" Infektionsrisiko aus. Eine Einstufung auf Ampelfarbe Orange bzw. Rot ist möglich. Zuvor werden aber noch weitere Faktoren, wie etwa die Belegung der Krankenhausbetten, geprüft – Details dazu gibts in diesem Dokument.

Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen

Aktuell sind in 60 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 146 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 258 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 13. Jänner 2021).

Anmeldung für Tests vor einem Alten- & Pflegeheim-Besuch:

Besuch im jeweiligen Heim telefonisch anmelden, dabei gibt es Infos für Testmöglichkeiten Die angeführten Angebote sind Ergänzung zu den bereits bestehenden Testmöglichkeiten bei den niedergelassen Ärztinnen und Ärzten, in den Apotheken oder für Betriebe bei der WKOÖ (www.wko.at/service/ooe/Corona-Schnelltest), die Schnellteststationen für Mitarbeiter dieser Betriebe beim WIFI Linz und bei der WKOÖ Vöcklabruck eingerichtet hat. Darüber hinaus gibt es Kooperationen mit weiteren Testpartnern (Ärzten und Apotheken) in ganz Oberösterreich, insbesondere in der Region Steyr, im oberen Mühlviertel, im inneren Salzkammergut und im Innviertel.

Corona-Fälle in Schulen

Aktuell sind 93 oberösterreichische Schulstandorte von Covid-19 betroffen und 93 Schüler/innen sowie 31 Lehrer/innen, sowie 9 Personen, die dem übrigen schulischen Personal zuzurechnen sind, positiv auf Covid-19 getestet worden (Stand: 13. Jänner 2021).

Das Land OÖ liefert derzeit keine genaue Auflistung der einzelnen Schulstandorte. Insbesondere bei kleineren Schulen hätten sich Probleme mit der Rückverfolgbarkeit der Fälle ergeben, so die Begründung.

Für alle Fragen, die den laufenden Schulbetrieb betreffen hat die Bildungsdirektion eine Hotline eingerichtet: Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter +43 732 7071-4131 oder +43 732 7071-4132

Die aufgelisteten Bezirks-Daten werden der Corona-Seite des Landes OÖ entnommen. Die betroffenen Schulen werden per Presseaussendung übermittelt.

Österreichweite Lage

Österreichweit liegt die Zahl der positiv getesteten, aktiven Fälle laut Gesundheitsministerium mit Stand 14. Jänner 2021 bei 27.554 Personen, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 143.

2.179 Menschen sind derzeit in Spitalsbehandlung, davon 354 auf einer Intensivstation. Die Zahl der Corona-Todesfälle laut Definition des Epidemiologischen Meldesystems (EMS): 6.880. Bei insgesamt 386.523 Personen in Österreich ist bisher eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden. 6.989.709 Testungen wurden bislang durchgeführt. Seit 13. Jänner wird hier die Summe aus PCR- und Antigen-Tests angegeben, was eine starke Steigerung der Testzahlen zur Folge hat.

Bereits mehr als eine Million Corona-Tests wurden österreichweit durchgeführt.

Foto: Werner Kerschbaummayr/fotokerschi.at

hochgeladen von Ingo Till

Infos zu Testungen und Gesundheitsnummer 1450

Fühlt sich jemand krank und hat Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Die Mitarbeiter/innen der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 geben individuelle, auf den Anrufer abgestimmte Auskünfte und Empfehlungen. Derzeit stehen bis zu 10 Drive-Ins zur Probenabnahme zur Verfügung. Es gibt pro Bezirk ein mobiles Team. Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Informationen unter anderem auf ihrer Homepage www.ages.at an.

Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.

Kontaktpersonen: Wer muss in Quarantäne?

Für eine einheitliche Vorgehensweise im Kontaktpersonenmanagement hat der Bund klare Richtlinien vorgegeben: So werden Kontaktpersonen in zwei Kategorien eingeteilt.

Zur ersten Kategorie zählen diejenigen, die aufgrund von Dauer und Nähe des Kontaktes zu einer an Covid-19 erkrankten Person ein hohes Infektionsrisiko aufweisen. Sie müssen sich für in 10-tägige Heimquarantäne begeben – auch wenn keine Symptome bestehen.

Zur zweiten Kategorie zählen Kontakte mit niedrigem Infektionsrisiko. Diese sind angewiesen, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten und sich bei Symptomen zu melden. Wie der Krisenstab des Landes OÖ festhält, gilt dabei grundsätzlich die Einschätzung der individuellen Situation des Geschehens durch die zuständige Gesundheitsbehörde.

Eine behördlich angeordnete zehntägige Quarantäne ist bei Kontaktpersonen der Kategorie eins laut Bundesvorgaben unumgänglich. Durch einen negativen Covid-19-Test wird sie nicht aufgehoben – denn auch dann könnte die Person infiziert sein und ein Ausbruch der Krankheit zeitverzögert eintreten.

Strafen bei Quarantäne-Verstoß

Da es zuletzt immer wieder dazu kommt, dass Infizierte die vorgeschriebene Quarantäne nicht einhalten, soll genauer kontrolliert und auch gestraft werden. Der Quarantäne-Bruch sei laut Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Strafrechtsdelikt.