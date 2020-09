Mit Stand Sonntag, 6. September, 17 Uhr, gibt es in Oberösterreich 354 „aktive“ Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 31 neue Infektionen gemeldet worden.

OÖ. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Oberösterreicher beträgt 4.906 – davon abgezogen werden 4.485 Personen, die eine Infektion mit dem Corona-Virus hinter sich haben, sowie 67 verstorbene Oberösterreicher. Zahl der Personen in Quarantäne: 1.465. In oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind derzeit keine Mitarbeiter oder Bewohner infiziert.

20 Corona-Kranke werden derzeit in Spitälern behandelt – drei Corona-Patient in OÖ befinden sich auf einer Intensivstation. Am 5. September wurden in OÖ 652 Corona-Tests durchgeführt. Insgesamt waren seit 24. Juni 635 Infektionen in OÖ Reiserückkehrern zuzurechnen – plus 144 Folgefälle.

Die hier aufgelisteten Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen. Die Berechnung der Zahl der Neu-Infektionen wird von der BezirksRundschau auf Basis dieser Daten vorgenommen.

„Corona-Ampel“: Bund schaltet Linz auf Gelb

Jede Woche Freitags wird ab heute die lang angekündigte „Corona-Ampel“ aktualisiert. Zum Start sind österreichweit nur vier Regionen auf Gelb geschaltet: Wien, Linz, Graz und Kufstein. Für Linz bedeutet das eine ausgeweitete Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz soll nun bis zumindest kommenden Freitag im gesamten Handel getragen werden. In der Gastronomie soll ihn nur das Service-Personal aufsetzen. In Schulen gilt die Pflicht für die Eingangsbereiche, nicht aber in den Klassen. Rechtskräftig ist das allerdings noch nicht, das ganze gilt also vorerst als Empfehlung. Gesundheitsminister Rudi Anschober dazu: „Umsetzung je früher desto besser“.

Kritik an Ampelschaltung aus Oberösterreich

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger und Landeshauptmann Thomas Stelzer sehen die Entscheidung des Bundes kritisch: Sie bezeichnen die erste Ampelregelung und die Einstufung von Linz als „Murks“ (Luger) und „Fehlstart“ (Stelzer). Luger weigerte sich vorerst vehement, die mit der Ampelschaltung verbundenen Maßnahmen umzusetzen, im ZIB2-Interview am Abend ruderte er zurück und stimmte einer Umsetzung zu, sobald die Rechtsgrundlage dafür geschaffen sei.

Stelzer sieht die Kompetenzen des Bundes überschritten: „Nach unserer Rechtsauffassung kann der Bund nur eine bundesweite Maskenpflicht verordnen und nicht für einzelne Bezirke, ebenso wenig kann das Land für einen einzelnen Bezirk eine Maskenpflicht verordnen.“ Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner vermutet indes, dass „diese türkis-grüne Lockdown-Ampel eher als politisches Instrument denn als gesundheitspolitische Maßnahme gedacht ist“. Und auch Haimbuchner sieht „die Kompetenz des Bundes für solche Maßnahmen eindeutig nicht gegeben“ – mehr dazu im Beitrag.

Schulgipfel zu offenen Fragen

„Wir wissen, dass es noch offene Fragen gibt, sind aber bemüht, alle Unsicherheiten rechtzeitig vor Schulbeginn klären zu können.“, so Bildungs-Landesrätin Christine Haberlander und und Bildungsdirektor Alfred Klampfer beim Schulgipfel am 2. September. Alles was feststeht zum Schulbeginn am 14. September, hier im Beitrag.

MNS-Pflicht in OÖ wieder lockerer

Um zum Start der Corona-Ampel (4. September) gleiche Voraussetzungen für alle Bundesländer zu schaffen, wird die bisher in Oberösterreich geltende, strengere Mund-Nasen-Schutz-Pflicht an die bundesweit geltende angeglichen. Die Pflicht gilt damit nurmehr in Bereichen, die für viele Menschen unumgänglich sind. Etwa im Lebensmittelhandel, in Bank- und Postfilialen in öffentlichen Verkehrsmitteln und auf Tankstellen sowie in Gesundheitseinrichtungen. Der Einzelhandel und die Gastronomie sind somit wieder Maskenfrei – Details dazu im Beitrag

Umdenken bei Kontakpersonen angebracht?

Eine Änderung im Umgang mit Kontaktpersonen von Corona-Infizierten könnte laut Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser positive Effekte haben – Mehr dazu im Beitrag

Wenig Andrang bei Balearen-Urlauber-Screening

Wer von Mallorca, Menorca, Cabrera, Ibiza oder Formentera heimkehrt, sollte einen nicht länger als 72 Stunden zuvor gemachten PCR-Test mitbringen. Liegt keiner vor, muss innerhalb von 48 Stunden ein Test in Österreich veranlasst werden. Bis das Ergebnis da ist, gilt eine Quarantäneanweisung. Aus dem freiwilligen Screeningprogramm für die Reiserückkehrer von den Balearen wurden im Zeitraum von 20. bis 30. August insgesamt 38 Personen getestet, drei davon positiv.

Insgesamt 1.823 Tests bei Kroatien-Urlauber-Screening

Seit Beginn der Reisewarnung nach Kroatien wurden 1.823 sympttomlose Reiserückkehrer aus Kroatien getestet, 179 davon waren positiv. Seit 17. August ist bei der Einreise nach Österreich ein ärztliches Gesundheitszeugnis bzw. einen negativer PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorzulegen. Wenn das nicht geht, müssen die Reiserückkehrer innerhalb von 48 Stunden in Österreich einen Test veranlassen. Bis dann das Testergebnis vorliegt, herrscht Quarantänepflicht.

Weitere Reisewarnungen

Aktuelle Informationen darüber, für welche Staaten derzeit Reisewarnungen gelten, finden Sie hier.

Keine „Zwangstestungen“ für Kinder

Auf Grund von insbesondere in Sozialen Netzwerken kursierenden Behauptungen, dass Schul- und Kindergartenkinder unter Zwang auf Covid-19 getestet worden wären, stellte der Krisenstab des Landes OÖ nun klar: Sobald ein Kind ein Verdachtsfall oder eine Kontaktperson der Kategorie I (Definition siehe ganz unten) sei, bestehe grundsätzlich auch für Kinder die gesetzliche Pflicht zur Testung. Das könne bei Kindern aber nur mit der Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters (zB Eltern) erfolgen. „Zwangstestungen“ gegen den Willen der gesetzlichen Vertreter würden „unter keinen Umständen“ durchgeführt. Eine Testverweigerung sei allerdings eine Verwaltungsübertretung und könne mit einer Geldstrafe gahndet werden. Und den Quarantänebescheid erspare sich dadurch auch niemand.

In den Klassen werden die Kinder wohl keine Masken tragen müssen.

Normaler Schulstart, Impfung Mitte 2021

Im Interview mit der BezirksRundschau erklärt Corona-Experte Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Uni Klinikum, warum die Quarantänezeit auf zehn Tage verkürzt wurde, warum ein normaler Schulstart in Herbst für ihn möglich erscheint, und dass Mitte nächsten Jahres in Österreich der erste Impfstoff gegen Corona für Risikopatienten und Gesundheitspersonal verfügbar sein könnte.

Bundesweite Maskenpflicht

In öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis, Seil- und Zahnradbahnen, Reisebussen, im Innenbereich von Ausflugsschiffen, in Apotheken, Spitälern und Arztpraxen gilt bundesweit eine Maskenpflicht. Ebenso bei Dienstleistungen und Demonstrationen, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann oder keine anderen Schutzmaßnahmen bestehen. Dazu kommt nun, wie am 21. Juli von der Bundesregierung bekanntgegeben, die Maskenpflicht in Banken, Postfilialen und Supermärkten. Nachträglich in der entspechenden Verordnung ergänzt wurden Gesundheitseinrichtungen wie Kränkenhäuser, Pflegeheime und Kuranstalten – auch wenn hier viele Einrichtungen individuell bereits zuvor MNS vorgeschrieben haben.

Comeback der Maskenpflicht: Gesundheitsreferentin Christine Haberlander, Lungenspezialist Bernd Lamprecht und Landeshauptmann Thomas Stelzer (v. l.).

Covid-19-Fälle in den Bezirken

Linz 58

Steyr 15

Wels 33



Braunau 17



Eferding 0



Freistadt 44



Gmunden 18



Grieskirchen 12



Kirchdorf 15



Linz-Land 50



Perg 5



Ried 8



Rohrbach 14



Schärding 4



Steyr-Land 16



Urfahr-Umgebung 7



Vöcklabruck 23



Wels-Land 15



Die hier aufgelisteten Daten werden der Corona-Seite des Landes OÖ entnommen.

Österreichweite Lage

Österreichweit liegt die Zahl der positiv getesteten, aktiven Fälle laut Gesundheitsministerium am 6. September, 17 Uhr, bei 3.492 Personen. 143 Menschen sind derzeit in Spitalsbehandlung, 28 davon auf einer Intensivstation. Die Zahl der Corona-Todesfälle laut Definition des Epidemiologischen Meldesystems (EMS): 727.

Bei insgesamt 29.178 Personen in Österreich ist bisher eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden. 1.255.825 Tests wurden bislang durchgeführt.

Bereits mehr als eine Million Corona-Tests wurden österreichweit durchgeführt.

Infos zu Testungen und Gesundheitsnummer 1450

Fühlt sich jemand krank und hat Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Die Mitarbeiter/innen der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 geben individuelle, auf den Anrufer abgestimmte Auskünfte und Empfehlungen. Derzeit stehen bis zu 10 Drive-Ins zur Probenabnahme zur Verfügung. Es gibt pro Bezirk ein mobiles Team. Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Informationen unter anderem auf ihrer Homepage www.ages.at an.

Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.

Kontaktpersonen: Wer muss in Quarantäne?

Für eine einheitliche Vorgehensweise im Kontaktpersonenmanagement hat der Bund klare Richtlinien vorgegeben: So werden Kontaktpersonen in zwei Kategorien eingeteilt.

Zur ersten Kategorie zählen diejenigen, die aufgrund von Dauer und Nähe des Kontaktes zu einer an Covid-19 erkrankten Person ein hohes Infektionsrisiko aufweisen. Sie müssen sich in 10-tägige Heimquarantäne begeben.

Zur zweiten Kategorie zählen Kontakte mit niedrigem Infektionsrisiko. Diese sind angewiesen, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten und sich bei Symptomen zu melden. Wie der Krisenstab des Landes OÖ festhält, gilt dabei grundsätzlich die Einschätzung der individuellen Situation des Geschehens durch die zuständige Gesundheitsbehörde.

Eine behördlich angeordnete 10-tägige Quarantäne ist bei Kontaktpersonen der Kategorie eins laut Bundesvorgaben unumgänglich. Durch einen negativen Covid-19-Test wird sie nicht aufgehoben – denn auch dann könnte die Person infiziert sein und ein Ausbruch der Krankheit zeitverzögert eintreten.

Strafen bei Quarantäne-Verstoß

Da es zuletzt immer wieder dazu kommt, dass Infizierte die vorgeschriebene Quarantäne nicht einhalten, soll genauer kontrolliert und auch gestraft werden. Der Quarantäne-Bruch sei laut Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Strafrechtsdelikt. Mehr Infos zu den Maßnahmen

