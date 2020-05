OÖ. Mit Stand Dienstag, 12. Mai, 17 Uhr, gibt es in Oberösterreich 36 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus. Die Gesamtzahl aller positiv getesteten Oberösterreicher beträgt 2.269 – davon abgezogen werden 2.174 Personen, die bereits wieder gesund sind, sowie 59 verstorbene Oberösterreicher. In den vergangenen 24 Stunden wurden drei Neu-Infektionen gemeldet!

Achtung, liebe Leser: Das Land OÖ weist seit 31. März die Zahlen in OÖ und in den einzelnen Bezirken abzüglich der bereits wieder gesunden Patienten sowie der bereits Verstorbenen aus!

Corona-Infizierte – Übersicht nach Bezirken

Linz 5



Steyr 3



Wels 0



Braunau 2



Eferding 0



Freistadt 4



Gmunden 2



Grieskirchen 1



Kirchdorf 1



Linz-Land 4



Perg 1



Ried 1



Rohrbach 1



Schärding 0



Steyr-Land 8



Urfahr-Umgebung 2



Vöcklabruck 0



Wels-Land 1

Insgesamt sind 12 Bewohner sowie 10 Mitarbeiter in 8 Alten- und Pflegeheimen in OÖ erkrankt.

„Das Corona-Virus bringt Krankheit, Leid und Tod für viele Menschen“: Drastische Worte fand Bundeskanzler Sebastian Kurz, um den Ernst der Lage zu verdeutlichen. Ab 16. März herrschte im ganzen Land Ausnahmezustand, die bürgerlichen Freiheiten wurden so massiv eingeschränkt wie zuletzt während des Zweiten Weltkriegs.

Lockerung der Corona-Maßnahmen

MIt 1. Mai wurde ein erster Schritt in Richtung Normalität getan: Die Ausgangsbeschränkungen endeten – Die Wohnung oder das Haus dürfen also grundsätzlich wieder ohne Probleme verlassen werden. Alle Geschäfte dürfen wieder öffnen. Als Grundregel gilt an allen öffentlichen Orten und auch in Geschäftslokalen: ein Meter Abstand halten, zu allen nicht im selben Haushalt lebenden Personen. In geschlossenen (öffentlich zugänglichen) Räumen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln (auch in Taxis) gilt die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. Was der Mai im Bezug auf die Corona-Maßnahmen sonst noch bringt:

• Ab 15. Mai darf die Gastronomie wieder öffnen

• Ab 15. Mai werden wieder öffentliche Gottesdienste abgehalten

• „Schichtbetrieb“ in den Schulen ab 18. Mai

• Ab 4. Mai sind Besuche in Altenheimen wieder möglich

• Ab 1. Mai sind Outdoor-Sportstätten wieder geöffnet

Ab 29. Mai können Hotels, Freizeiteinrichtungen und Sehenswürdigkeiten wieder öffnen. Outdoor-Tierparks dürfen schon am 15. Mai wieder Besucher empfangen. Großveranstaltungen wie Stadtfeste oder Festivals sind bis 31. August untersagt. Viele solcher Veranstaltungen wurden für heuer bereits gänzlich abgesagt.

