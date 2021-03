Mit Stand Montag, 22. März 2021, 8 Uhr, gibt es in Oberösterreich 3.972 "aktive" Fälle bestätigter Corona-Infektionen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 267 neue Infektionen gemeldet worden. Bisher sind 1.568 Menschen mit einer Corona-Erkrankung verstorben. 250 (+20/24 Stunden) Corona-Kranke werden derzeit in den oö. Spitälern behandelt. 57 (+3) davon befinden sich auf einer Intensivstation.



Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten zu Lage in OÖ werden einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Quelle ist unter anderem das neue Covid19-Dashboard des Landes OÖ.

Virusmutationen überwiegen

Mehr als die Hälfte aller aktiven Corona-Fälle in OÖ sind auf mutierte Virus-Varianten zurückzuführen. Derzeit sind es 2.638 (Stand 21. März) aktive (Verdachts-)Fälle, die größtenteils der britischen Mutation zugeordnet werden. Der Südafrika-Mutation werden aktuell 18 Fälle zugeordnet, wobei sich sieben bestätigt haben. Angesichts der sich ausbreitenden Virusmutationen gab es Änderungen an der Quarantäneregelung und in der Kontaktpersonensuche.

Gastgärten sollen ab 27. März öffnen



Gastronomie: Die Gastgärten sollen ab 27. März für Gäste, die sich registrieren lassen, mit negativem Antigen-Test öffnen . In Vorarlberg, das derzeit die niedrigste Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat, war es schon am 15. März so weit.

Die sollen . In Vorarlberg, das derzeit die niedrigste Zahl an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat, war es schon am 15. März so weit. Im April oder Mai sollen die nächsten Öffnungsschritte in Gastronomie, Kultur und Tourismus gesetzt werden, sofern die Infektionslage dies zulässt.

gesetzt werden, sofern die Infektionslage dies zulässt. Seit 15. März ist österreichweit Schul- und Jugendsport im Freien möglich.

ist möglich. Schulen: In den Volksschulen sind alle Schüler wieder gleichzeitig in den Klassen. Sie werden aber zweimal pro Woche in getestet – mit den weniger unangenehmen Tests, bei denen nur ein Abstrich im Nasenraum genommen wird. In der Unter- und Oberstufe läuft Schichtbetrieb. Teil 1 der Schüler wird am Montag getestet und ist danach bis Dienstag im Unterricht. Teil 2 kommt am Mittwoch in die Schule, wird getestet und bis Donnerstag unterrichtet. In der Folgewoche ist es umgekehrt.

In den sind alle Schüler wieder gleichzeitig in den Klassen. Sie werden aber zweimal pro Woche in getestet – mit den weniger unangenehmen Tests, bei denen nur ein Abstrich im Nasenraum genommen wird. Teil 1 der Schüler wird am Montag getestet und ist danach bis Dienstag im Unterricht. Teil 2 kommt am Mittwoch in die Schule, wird getestet und bis Donnerstag unterrichtet. In der Folgewoche ist es umgekehrt. Handel, Museen und Tierparks sind geöffnet, Kunden und Besucher müssen jedoch FFP2-Masken tragen. Im Handel wird die Mindestfläche von 10 auf 20 Quadratmeter pro Kunde erhöht.

Kunden und Besucher müssen jedoch FFP2-Masken tragen. Im Handel wird die Mindestfläche von 10 auf 20 Quadratmeter pro Kunde erhöht. Friseure und andere körpernahe Dienstleister dürfen Kunden empfangen – aber nur, wenn der Kunde einen höchstens 48 Stunden alten Test vorzeigt.

und andere körpernahe Dienstleister dürfen Kunden empfangen – aber nur, wenn der Kunde einen höchstens 48 Stunden alten Test vorzeigt. Zwei Haushalte mit maximal vier Erwachsenen dürfen sich privat treffen.

dürfen sich privat treffen. Nächtliche Ausgangsbeschränkung von 20 bis 6 Uhr

Die Strafen für die Gefährdung anderer Menschen, etwa durch Ignorieren der Maskenpflicht, werden deutlich angehoben.

für die Gefährdung anderer Menschen, etwa durch Ignorieren der Maskenpflicht, werden deutlich Die Grenzkontrollen werden verschärft - für Tagespendler soll es eine Test-Regelung geben.

In der Bevölkerung außerhalb von Pflegeheimen und Krankenhäusern wurde am 19. Jänner mit der Corona-Schutzimpfung begonnen.

Neues zur Impfung

Impfstatus in Oberösterreich (Stand: 20. März 2021):

Gesamtanzahl der geimpften Personen in OÖ: 154.047

Gesamtanzahl der durchgeführten Impfungen in OÖ: 209.746

in Alten- und Pflegeheimen: 22.801

in Krankenanstalten: 24.032

Ü80 (außerhalb APH): 54.905

niedergelassene Ärzte: 2.051

Rettungsdienste: 6.083

Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz: 4.842

Impfstraßen: 14.830

Hochrisikopatienten und enge Angehörige: 24.503

2. Teilimpfung: 55.699

Weiterhin Impfung mit AstraZeneca

Mit der Begründung, der Nutzen sei größer als das Risiko, erneuert die EMA ihre Empfehlung bezüglich des AstraZeneca-Impfstoffes. Unabhängig davon gibt es einen Erlass des Bundes, wonach Ältere und Risikogruppen bei der Impfung unbedingt bevorzugt werden müssen – deshalb müssen beispielsweise die Freiwilligen Feuerwehren jetzt doch länger warten.

Wer ist wann dran?

In der kommenden Woche werden die Einladungen für die Altersgruppen über 76 Jahren, die registriert sind, versendet – bereits geimpft werden die über 77-Jährigen. Dafür stehen rund 10.500 Impftermine in der kommenden Woche zur Verfügung. Gleichzeitig werden weiterhin die Hochrisikopatienten von den niedergelassenen Ärzten geimpft sowie die Immunisierung bei Bewohnern in Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz fortgesetzt.

70 Prozent der 80+ Bevölkerung geimpft

Durch den Erlass des Bundes sind rund 280.000 Mitbürger in OÖ über 65 Jahren jetzt prioritär zu impfen. Momentan sind von dieser Gruppe rund 84.000 Personen auf ooe-impft.at registriert. Mehr als 77.000 Personen der Oberösterreicher älter als 65 Jahre sind bereits geimpft. Der Großteil mit mehr als 56.000 Impfungen betrifft die über 80-Jährigen. Hier haben wir in OÖ bereits eine Quote von rund 70 Prozent.

Reihung im Bildungsbereich

Am 26. und 27. März stehen im oö. Impfplan rund 14.200 Termine für Impfungen für Mitarbeiter im Bildungsbereich zur Verfügung. Die Einladungen an das Personal in den Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sowie der Volks- und Sonderschulen sind bereits versendet. Diese sind laut Land OÖ die Ersten in diesem Bereich, weil für sie das Einhalten des Sicherheitsabstandes zu den Kindern am schwierigsten sei. Für das Bildungspersonal in den älteren Stufen werde je nach Impfstoff-Verfügbarkeit in der kommenden Phase ein Angebot gemacht.

Verändert der Corona-Impfstoff unsere DNA?

Daniel Ramsmayer, Jungmediziner und Biologe aus Enns, klärt im BezirksRundschau-Interview über die gängigsten Impf-Mythen auf und kann in vielerlei Hinsicht beruhigen.

Hier gibt es weitere umfangreiche Infos zur Corona-Schutzimpfung von der Med-Uni Wien.



Aktuell sind 236.738 Personen für Informationen zur Corona-Schutzimpfung registriert (abzüglich jener Personen, die bereits geimpft sind oder einen Impftermin erhalten haben). Eine Registrierung ist auf ooe-impft.at möglich. Die Registrierung ist notwendig um – wenn es so weit ist – ein Impfangebot zu erhalten.

Auch Landeshautpmann Thomas Stelzer hat sich bei den Massentestungen auf das Corona-Virus testen lassen. Das Konzept in kurzer Zeit einen möglichst großen Anteil der Bevölkerung zu testen wurde allerdings vorerst ad acta gelegt. Eine dauerhaft verfügbare Testmöglichkeit für alle Oberösterreicher soll nun etabliert werden.

Testen, Testen, Testen

Am 20. März wurden in OÖ 22.373 Corona-Tests (ohne Apotheken und Betriebe) durchgeführt:

2.178 PCR-Tests

20.137 Antigen-Tests

Zahlen zu den Antigen-Testungen in den Apotheken sowie den oö. Betrieben werden aufgrund einer Vorgabe des Bundes künftig nur noch einmal wöchentlich am Dienstag kommuniziert.

Seit dem Start des erweiterten Testangebots des Landes OÖ am 25. Jänner, wurden an den mittlerweile 95 Standorten insgesamt 3.226 positive Fälle identifiziert, 1.161.796 Testabstriche wurden genommen (Positiv-Quote: 0,28 Prozent, Stand 21. März, 14 Uhr). Hier gehts zur Anmeldung für die kostenlose Antigentestung.



Weitere Corona-Zahlen in Oberösterreich

Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Oberösterreicher beträgt 94.593 – davon abgezogen werden 89.053 Personen, die eine Infektion mit dem Corona-Virus hinter sich haben, sowie 1.568 verstorbene Oberösterreicher. Zahl der Personen in Quarantäne: 10.623.

Die 7-Tage-Inzidenz, ist die Summer der in sieben Tagen neu gemeldeten Corona-Fälle bezogen auf 100.000 Einwohner, für OÖ liegt derzeit bei 204,7. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreißer an einzelnen Tagen ausgleicht.

Bei symptomatischen Personen braucht der positive Antigentest nicht mehr durch PCR bestätigt werden. Die Person wird behördlich abgesondert und das Contact Tracing durchgeführt. Bei asymptomatischen Personen im Rahmen von Massentests oder Dauertests müssen die positiven Antigentests durch einen PCR-Test bestätigt werden.

Todesfälle

63-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Wels-Stadt, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 20.3. (Klinikum Wels-Grieskirchen, Standort Wels)

83-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Schärding, Vorerkrankungen unbekannt, Todesdatum: 19.3. (Krankenhaus Schärding)

71-jähriger Patient, wohnhaft im Bezirk Braunau, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 19.3. (KUK Linz)

Nachgemeldete Todesfälle:

82-jährige Patientin, wohnhaft im Bezirk Schärding, mit Vorerkrankungen, Todesdatum: 18.3. (Krankenhaus Schärding)

Infektionsfälle in den Bezirken & 7-Tage-Inzidenz



Zahl der aktuell positiv auf Covid19 getesteten Personen in den Bezirken und Statutarstädten sowie Zahl der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner = 7-Tage-Inzidenz.



Linz: 422

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 159,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr: 57

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 131,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels: 198

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 244,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Braunau: 377

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 294,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Eferding: 83

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner : 226,1



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner Freistadt: 278

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 317,1



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Gmunden: 234

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 176,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Grieskirchen: 115

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 143,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Kirchdorf: 265

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 373,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Linz-Land (inkl. Region Enns): 362

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 165,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Perg: 254

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 252,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Ried: 226

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 265,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Rohrbach: 100

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 134,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Schärding: 87

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 102,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr-Land: 96

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 140,0



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Urfahr-Umgebung: 145

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 101,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Vöcklabruck: 382

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 238,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels-Land: 291

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 287,4



Steigt der 7-Tage-Inzidenz-Wert auf mehr als 50, so geht die Corona-Ampel-Kommission von einem "hohen", steigt er auf mehr als 100, von einem "sehr hohen" Infektionsrisiko aus. Eine Einstufung auf Ampelfarbe Orange bzw. Rot ist möglich. Zuvor werden aber noch weitere Faktoren, wie etwa die Belegung der Krankenhausbetten, geprüft – Details dazu gibts in diesem Dokument. Aufgrund der aus Expertensicht erhöhten Gefahr durch verschiedene Mutationen ist die Corona-Ampel derzeit fast ausnahmslos in ganz Österreich auf Rot geschaltet.

Identifikation von Mutations-Verdachtsfällen

Die Vorsequenzierung im Labor, zur Identifikation von Verdachtsfällen dauert laut Krisenstab des Landes OÖ rund 60 Minuten – die volle Sequenzierung durch die AGES dauere rund eine Woche – die Methode sei aufwendig und müsse über mehrere Tage vorbereitet werden. Die AGES überprüft mit Hilfe der vollen Sequenzierung, ob sich ein Verdachtsfall bestätigt oder nicht.

Lage in den Krankenhäusern

Durch die Aktivierung der Krisenpläne und Erweiterung der Intensivkapazitäten werden die Oö. Krankenanstalten gemeinsam auch die Herausforderungen der kommenden Wochen bewältigen. In Oberösterreich werden im Moment aufgrund des gegenwärtigen Trends und der AGES Prognoseberechnung innerhalb der Stufe 2a 75 Intensivbetten für Covid-19-Patient/innen und 175 ICU Betten für andere Krankheitsbilder betrieben. Zudem stehen auf den Normalstationen 300 Betten für Covid-Patienten zur Verfügung.

Corona-Fälle in Alten- und Pflegeheimen

Aktuell sind in 13 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 17 Mitarbeiter/innen sowie 9 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet. (Stand: 20. März 2021).

Anmeldung für Tests vor einem Alten- & Pflegeheim-Besuch:

Besuch im jeweiligen Heim telefonisch anmelden, dabei gibt es Infos für Testmöglichkeiten.

Corona-Fälle in Schulen

Aktuell sind 278 oberösterreichische Schulstandorte von Covid-19 betroffen und 518 Schüler/innen, 54 Lehrer/innen sowie 6 Personen, die dem übrigen schulischen Personal zuzurechnen sind, positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 20. März 2021).

Für alle Fragen, die den laufenden Schulbetrieb betreffen hat die Bildungsdirektion eine Hotline eingerichtet: Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter +43 732 7071-4131 oder +43 732 7071-4132

Die aufgelisteten Bezirks-Daten werden der Corona-Seite des Landes OÖ entnommen. Die betroffenen Schulen werden per Presseaussendung übermittelt.

Österreichweite Lage

Österreichweit liegt die Zahl der positiv getesteten, aktiven Fälle laut Gesundheitsministerium mit Stand 21. März 2021 bei 45.410 Personen, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 236,4.

1.831 Menschen sind derzeit in Spitalsbehandlung, davon 393 auf einer Intensivstation. Die Zahl der Corona-Todesfälle laut Definition des Epidemiologischen Meldesystems (EMS): 8.836. Bei insgesamt 511.662 Personen in Österreich ist bisher eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden. 20.123.592 Testungen wurden bislang durchgeführt. Seit 13. Jänner wird hier die Summe aus PCR- und Antigen-Tests angegeben, was eine starke Steigerung der Testzahlen zur Folge hat.

Bereits mehr als eine Million Corona-Tests wurden österreichweit durchgeführt.

Infos zu Testungen und Gesundheitsnummer 1450

Fühlt sich jemand krank und hat die typischen Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Die Mitarbeiter/innen der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 geben individuelle, auf den Anrufer abgestimmte Auskünfte und Empfehlungen. Derzeit stehen bis zu 10 Drive-Ins ausschließlich zur behördlich angeordneten Probenabnahme zur Verfügung. Es gibt pro Bezirk ein mobiles Team. Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Informationen unter anderem auf ihrer Homepage www.ages.at an.

Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.

Kontaktpersonen: Wer muss in Quarantäne?

Für eine einheitliche Vorgehensweise im Kontaktpersonenmanagement hat der Bund klare Richtlinien vorgegeben: So werden Kontaktpersonen in zwei Kategorien eingeteilt.

Zur ersten Kategorie zählen diejenigen, die aufgrund von Dauer und Nähe des Kontaktes zu einer an Covid-19 erkrankten Person ein hohes Infektionsrisiko aufweisen. Sie müssen sich für in 10-tägige Heimquarantäne begeben – auch wenn keine Symptome bestehen.

Zur zweiten Kategorie zählen Kontakte mit niedrigem Infektionsrisiko. Diese sind angewiesen, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten und sich bei Symptomen zu melden. Wie der Krisenstab des Landes OÖ festhält, gilt dabei grundsätzlich die Einschätzung der individuellen Situation des Geschehens durch die zuständige Gesundheitsbehörde.

Eine behördlich angeordnete zehntägige Quarantäne ist bei Kontaktpersonen der Kategorie eins laut Bundesvorgaben unumgänglich. Durch einen negativen Covid-19-Test wird sie nicht aufgehoben – denn auch dann könnte die Person infiziert sein und ein Ausbruch der Krankheit zeitverzögert eintreten. Bei Verdacht auf Infektion durch eine Corona-Mutation gibt es andere Regeln bei Quarantäne und Kontaktpersonenmanagement.