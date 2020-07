Mehr als 1.000 Corona-Test-Abstriche wurden am Wochenende in St. Wolfgang genommen – insgesamt 48 positive Ergebnisse liegen zurzeit vor. Die Gemeinde hat einen Krisenstab eingerichtet.

ST. WOLFGANG. Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass die zunächst 28 Neuinfizierten in St. Wolfgang fast ausschließlich Mitarbeiter und Praktikanten in Hotels und anderen Tourismusbetrieben waren, hat man am Wochenende eine Testoffensive gestartet. Hunderte Mitarbeiter und Gäste haben Abstriche abgegeben. Die große Explosion der Infektionszahlen ist bislang ausgeblieben.

48 Corona-Fälle in St. Wolfgang

Die offiziellen Ergebnisse: Mehr als 1.000 Abstriche wurden genommen, bislang sind 260 davon ausgewertet. Inklusive der ursprünglichen Infektionen der vergangenen Tage sind nun 48 Personen positiv, gelten somit als infiziert.

Ausgangssperre „light“

Am Samstag hatte die Gemeinde St. Wolfgang Einheimische und Gäste über Facebook dazu aufgerufen, freiwillig zuhause zu bleiben. Die Landesregierung entschloss sich kurz darauf dazu, eine verfrühte Sperrstunde um 23 Uhr zu verordnen.

Krisenstab eingerichtet

Die Bezirkshauptmannschaft vor Ort sei laufend in enger Abstimmung mit der zuständigen Tourismusdirektion bzw. den zuständigen Tourismusvertretern, um die Maßnahmen hinzuweisen, so das Land OÖ. Zudem werden alle Gäste rückwirkend bis 15. Juli kontaktiert und bezüglich der weiteren Vorgehensweise informiert.

Test-Station beim Roten Kreuz St. Wolfgang.

Foto: BRS

hochgeladen von Ingo Till

Tests auch am Sonntag fortgesetzt

Das Rote Kreuz St. Wolfgang hat am Samstag eine Drive-In-Test-Station eingerichtet. Auch heute, Sonntag, wurden dort bis etwa 15 Uhr Abstriche genommen. Demnach könnten in den kommenden Tagen noch mehr positive Proben gemeldet werden.

