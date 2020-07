Mit Stand Donnerstag, 23. Juli, 17 Uhr, gibt es in Oberösterreich 480 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Corona-Virus. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden gab es in Oberösterreich 52 Neuinfektionen .

OÖ. Die Gesamtzahl aller positiv getesteten Oberösterreicher beträgt 3.429 – davon abgezogen werden 2.888 Personen, die bereits wieder gesund sind, sowie 61 verstorbene Oberösterreicher. Zahl der Personen in Quarantäne: 2.406. In neun oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen sind derzeit insgesamt elf Mitarbeiter und vier Bewohner erkrankt.

27 Corona-Kranke werden in Spitälern behandelt – zwei Corona-Patienten in OÖ befinden sich derzeit auf einer Intensivstation. Am 22. Juli wurden in OÖ 1.352 Corona-Tests durchgeführt. Die Reproduktionszahl für OÖ lag zuletzt bei 0,93 (Stand 22. Juli).

Die hier aufgelisteten Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen. Die Berechnung der Zahl der Neu-Infektionen wird von der BezirksRundschau auf Basis dieser Daten vorgenommen.

Achtung: Die von der Bundesregierung österreichweit festgelegte, ab 24. Juli gültige, Maskenpflicht ist etwas lockerer als die in Oberösterreich nach wie vor geltende.

Maskenpflicht: „Das geringere Übel“

Am 9. Juli wurde in Oberösterreich die allgemeine Maskenpflicht wieder eingeführt. Mit den Auswirkungen ist die Landesregierung zufrieden – die Fallzahlen in Oberösterreich sind einigermaßen stabil. Ein baldiges Ende der Maske im Alltag ist nicht ins Sicht. Mehr dazu im Beitrag.

Wer die Landesregierung vor solchen Entscheidungen berät, lesen Sie hier.

Details zur Maskenpflicht in Oberösterreich

Das Betreten von öffentlich zugänglichen Orten in geschlossenen Räumen – auch in der Gastronomie inklusive Gastgärten – ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz gestattet. Nachfolgend einige Beispiele, die vom Land OÖ in einer Presseaussendung genannt wurden:

die Kundenbereiche der Handelsbetriebe, Einkaufszentren, Markthallen, Banken, Sparkassen, Versicherungen, Altstoffsammelzentren

die Fahrgastbereiche der Bahnhöfe

die Besucherinnen- und Besucher-Bereiche von Museen, Ausstellungen, Bibliotheken, Archiven samt deren Lesebereich sowie von sonstigen Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Sportstudios oder Hallenbäder

sämtliche Amtsgebäude des Landes Oberösterreich und der Städte und Gemeinden, aber auch Räume von Einrichtungen zur Religionsausübung und Indoor-Sportstätten

Eltern müssen den Mund-Nasen-Schutz auch wieder tragen, wenn sie ihre Kinder in den Kindergarten bringen oder sie von dort abholen

Nachdem auf Oberösterreich rund ein Drittel aller österreichischen Fälle und auch ein Drittel der Krankenhausaufenthalte entfallen, stehe eine Lockerung derzeit nicht zur Diskussion, heißt es vom Krisenstab des Landes OÖ.

Was bundesweit gilt

In öffentlichen Verkehrsmitteln, Taxis, Seil- und Zahnradbahnen, Reisebussen, im Innenbereich von Ausflugsschiffen, in Apotheken, Spitälern und Arztpraxen gilt bundesweit eine Maskenpflicht. Ebenso bei Dienstleistungen und Demonstrationen, wenn der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann oder keine anderen Schutzmaßnahmen bestehen. Dazu kommt nun, wie am 21. Juli von der Bundesregierung bekanntgegeben, die Maskenpflicht in Banken, Postfilialen und Supermärkten. Nachträglich in der entspechenden Verordnung ergänzt wurden Gesundheitseinrichtungen wie Kränkenhäuser, Pflegeheime und Kuranstalten – auch wenn hier viele Einrichtungen individuell bereits zuvor NMS vorgeschrieben haben.

Aktuelle Fälle und Kontaktpersonensuche

Der Corona-Krisenstab des Landes OÖ informiert im Rahmen der Kontaktpersonensuche fast täglich zu positiv getesteten Personen und ihren Aufenthaltsorten in der kritischen Phase der Ansteckung. Möglichen Kontaktpersonen wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Falls die bekannten Symptome auftreten, sollte umgehend die Gesundheitsnummer 1450 angerufen werden.

Eurotherme Bad Schallerbach

Eine auf Covid-19 positiv getestete Person war am 21. Juli von 10.30 bis 16.00 Uhr im Bereich Cabrio-Therme Tropicana sowie im dortigen Restaurant im Eurothermenresort Bad Schallerbach.

Westbahn zwischen Wien und Vöcklabruck

Eine auf Covid-19 positiv getestete Person hat gemeinsam mit ihrer Familie bei der Hin- und Rückfahrt nach Wien die Westbahn von Vöcklabruck nach Meidling benutzt. 16.07.2020: Hinfahrt Abfahrt um 09:54 Uhr, 17.07.2020: Rückfahrt Abfahrt um 18:00 Uhr.

Strafen bei Quarantäne-Verstoß

Da es zuletzt immer wieder dazu kommt, dass Infizierte die vorgeschriebene Quarantäne nicht einhalten, soll genauer kontrolliert und auch gestraft werden. Der Quarantäne-Bruch sei laut Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Strafrechtsdelikt. Mehr Infos zu den Maßnahmen

Reisewarnungen

Aktuelle Informationen darüber, für welche Staaten derzeit Reisewarnungen gelten, sind auf der Homepage des Bundesministeriums für Europäische und internationale Angelegenheiten.

Schwerpunkt auf Westbalkan-Einreisende

Am 15. Juli fanden in Oberösterreich erstmals Schwerpunktkontrollen für Busse, die Arbeiter aus dem Westbalkan nach Oberösterreich bringen, statt. Weitere derartige Schwerpunktkontrollen sollen folgen. Die Polizei sorgt für ein geregeltes Aussteigen der Passagiere. Mitarbeiter der örtlichen Gesundheitsbehörden kontrollieren die Einhaltung der aktuellen Corona-Maßnahmen – bei Nichteinhaltung wird von der Polzei gestraft.

Scharfe Grenzkontrollen zu Slowenien & Ungarn



Mit 8. Juli wurden die Gesundheitskontrollen an den Grenzen zu Slowenien und Ungarn verdoppelt, Rund 1.800 Polizisten sollen laut Bundeskanzler Sebastian Kurz ausnahmslos alle Reisebusse und darin Reisenden prüfen. So sollen gerade Rückkehrer aus den Westbalkan-Staaten, aus Rumänien, Bulgarien und der Republik Moldau erfasst werden.

Covid-19-Kranke in den Bezirken

Linz 137



Steyr 1



Wels 37



Braunau 13



Eferding 8



Freistadt 11



Gmunden 16



Grieskirchen 3



Kirchdorf 9



Linz-Land 95



Perg 34



Ried 5



Rohrbach 5

Schärding 2



Steyr-Land 11



Urfahr-Umgebung 24



Vöcklabruck 54



Wels-Land 15

Die hier aufgelisteten Daten werden der Corona-Seite des Landes OÖ entnommen.

Österreichweite Lage

Österreichweit lag die Zahl der Covid-19-Erkrankten laut Gesundheitsministerium am 23. Juli, 17 Uhr, bei 1.445 Personen. 102 Menschen sind derzeit in Spitalsbehandlung, 15 davon auf einer Intensivstation.

Zahl der Corona-Todesfälle laut Definition des Epidemiologischen Meldesystems (EMS): 686.

Bei insgesamt 20.122 Personen in Österreich ist bisher eine Infektion mit dem Corona-Virus festgestellt worden. 826.031 Tests wurden bislang durchgeführt.

Infos zu Testungen und Gesundheitsnummer 1450

Fühlt sich jemand krank und hat Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Die Mitarbeiter/innen der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 geben individuelle, auf den Anrufer abgestimmte Auskünfte und Empfehlungen. Derzeit stehen bis zu 10 Drive-Ins zur Probenabnahme zur Verfügung. Es gibt pro Bezirk ein mobiles Team. Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Informationen unter anderem auf ihrer Homepage www.ages.at an.

Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.

"Noch keine große zweite Welle"

Interview mit Lungenspezialist Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätsklinikum, über die Corona-Entwicklung in OÖ, Behandlungsmöglichkeiten und Langzeitschäden durch Covid-19-Erkrankungen.

Infektionen in Schulen

Seit 13. Juli sind in Oberösterreich Sommerferien. In folgenden Schulen haben in der letzten Schulwoche Schüler und Lehrer am Unterricht teilgenommen, für die nun positive Corona-Tests vorliegen:

NMS Neukirchen (Bezirk Vöcklabruck): Eine private Schulabschlussfeier führte zu mittlerweile 20 bekannten Infektionen (Stand 23. Juli). Die laufenden Erhebungen rund um die Schüler und zu deren weiteren Kontakten führten bisher zu rund 200 Testungen.

Berufsschule 7, Linz: 1 Schülerin positiv getestet.

NMS 18, Linz: 1 Schülerin positiv getestet.

HBLW Landwied Linz: 1 Schülerin positiv getestet

NMS 10, Löwenfeldstraße Linz: 1 Schülerin positiv getestet

HTL Wels: 1 Schülerin positiv getestet

Berufsschule 7 Linz: 1 Schüler positiv getestet

Gymnasium Werndlpark Steyr: 1 Lehrer positiv getestet.

NMS St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck): 1 Lehrer positiv getestet.

VS 42 Linz: 1 Lehrer positiv getestet

NMS Hörsching: Schüler positiv getestet

VS Hörsching: 1 Schüler positiv getestet

VS Luftenberg: 1 Schülerin positiv getestet (Vorsorglich wird die gesamte Klasse (11 Schüler, 1 Lehrkraft) getestet.

BS 7 Linz: Schülerin positiv getestet (Die Schülerin hat am 3. Juli das Abschlusszeugnis erhalten und ist somit nicht mehr Schülerin dieser Schule)

Gymnasium Werndlpark Steyr: 2 Schüler positiv getestet.

Neue Mittelschule Hart (Linz-Land): 2 Schüler positiv getestet.

Polytechnische Schule Traun (Linz-Land): 1 Schüler positiv getestet.

Neue Mittelschule 2 Wels-Pernau: 1 Schüler positiv getestet.

Fälle in Krabbelstuben & Kindergärten

Kindergarten Sennweg, Linz: 1 Kind positiv getestet.

Hort Ried: 1 Mitarbeiterin positiv getestet. Kontaktpersonenmanagement läuft, Testungen werden heute durchgeführt.

Kontaktpersonen: Wer muss in Quarantäne?

Für eine einheitliche Vorgehensweise im Kontaktpersonenmanagement hat der Bund klare Richtlinien vorgegeben: So werden Kontaktpersonen in zwei Kategorien eingeteilt.

Zur ersten Kategorie zählen diejenigen, die aufgrund von Dauer und Nähe des Kontaktes zu einer an Covid-19 erkrankten Person ein hohes Infektionsrisiko aufweisen. Sie müssen sich in 14-tägige Heimquarantäne begeben.

Zur zweiten Kategorie zählen Kontakte mit niedrigem Infektionsrisiko. Diese sind angewiesen, ihren Gesundheitszustand im Auge zu behalten und sich bei Symptomen zu melden. Wie der Krisenstab des Landes OÖ festhält, gilt dabei grundsätzlich die Einschätzung der individuellen Situation des Geschehens durch die zuständige Gesundheitsbehörde.

Eine behördlich angeordnete 14-tägige Quarantäne ist bei Kontaktpersonen der Kategorie eins laut Bundesvorgaben unumgänglich. Durch einen negativen Covid-19-Test wird sie nicht aufgehoben – denn auch dann könnte die Person infiziert sein und ein Ausbruch der Krankheit zeitverzögert eintreten.

