Mehr als 1.000 Corona-Test-Abstriche wurden am Wochenende in St. Wolfgang genommen – insgesamt 53 positive Ergebnisse liegen zurzeit vor. Die Gemeinde hat einen Krisenstab eingerichtet.

UPDATE (26. Juli, 23.00): In Summe wurden in St. Wolfgang bisher 764 Tests ausgewertet. Insgesamt sind 53 positiv ausgefallen, neun davon entstammen den 628 Testungen vom Samstag. Weitere 419 Abstriche vom Sonntag müssen noch ausgewertet werden. Die Ergebnisse sollen am Montag folgen.

ST. WOLFGANG. Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass die zunächst 28 Neuinfizierten in St. Wolfgang fast ausschließlich Mitarbeiter und Praktikanten in Hotels und anderen Tourismusbetrieben waren, hat man am Wochenende eine Testoffensive gestartet. Hunderte Mitarbeiter und Gäste haben Abstriche abgegeben. Die große Explosion der Infektionszahlen ist bislang ausgeblieben.

53 Corona-Fälle in St. Wolfgang

Die offiziellen Ergebnisse: Mehr als 1.000 Abstriche wurden genommen, bislang sind 764 davon ausgewertet. Inklusive der ursprünglichen Infektionen der vergangenen Tage sind nun 53 Personen positiv getestet und gelten somit als infiziert.

Ausgangssperre „light“

Am Samstag hatte die Gemeinde St. Wolfgang Einheimische und Gäste über Facebook dazu aufgerufen, freiwillig zuhause zu bleiben. Die Landesregierung entschloss sich kurz darauf dazu, eine verfrühte Sperrstunde um 23 Uhr zu verordnen.

Krisenstab eingerichtet

Die Bezirkshauptmannschaft vor Ort sei laufend in enger Abstimmung mit der zuständigen Tourismusdirektion bzw. den zuständigen Tourismusvertretern, um die Maßnahmen hinzuweisen, so das Land OÖ. Zudem werden alle Gäste rückwirkend bis 15. Juli kontaktiert und bezüglich der weiteren Vorgehensweise informiert.

Test-Station beim Roten Kreuz St. Wolfgang.

Tests auch am Sonntag fortgesetzt

Das Rote Kreuz St. Wolfgang hat am Samstag eine Drive-In-Test-Station eingerichtet. Auch heute, Sonntag, wurden dort bis etwa 15 Uhr Abstriche genommen. Demnach könnten in den kommenden Tagen noch mehr positive Proben gemeldet werden.

Wo waren Infizierte?

Hier ein Gesamtüberblick über die Betriebe, in denen sich Covid-19 infizierte Personen aufgehalten haben bzw. im Service beschäftigt waren:

„13er Haus“ (Markt 13)

W3“ (Markt 30)

„Seevilla“ (Markt 17)

„Hotel Peter“ (Markt 54)

„Hotel Furian“ (Sternallee 196)

„Pizzeria Mirabella“ (Markt 152)

„Scalaria“ (See 1)

„Strandhotel Margaretha“ (Markt 67)

„Gusteria“ (Markt 8)

„Landgasthof Leopoldhof“ (Ried 8)

„Landhotel Berau“ (Schwarzenbach 16)

„Weisses Rössl" (Markt (74)

„Zum Weissen Hirschen" (Markt 73)

„Hubertuskeller" (Markt 46)

bzw.

Badeplatz Postalmsee

ADEG St. Wolfgang Markt 4

Alle weiteren Mitarbeiter der Betriebe wurden vorsorglich getestet.

Gäste-Hotline

Die Gemeinde St. Wolfgang hat in Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Gmunden, dem Tourismusverband und dem Land OÖ eine Gäste-Hotline unter der Telefonnummer 06138/8003-11 eingerichtet. Diese hilft Ihnen bei Fragen gerne jederzeit weiter.

Personen, die sich im Zeitraum vom 15. Juli bis dato in einem der obigen Betriebe oder längere Zeit in der Region mit mehreren Personen in engerem Kontakt aufgehalten haben, wird präventiv geraten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die telefonische Gesundheitsberatung 1450 kontaktiert werden.

