Die Corona-Zahlen heute: Mit Stand Dienstag, 1. Juni 2021, 8 Uhr, gibt es in Oberösterreich 752 "aktive" Fälle bestätigter Corona-Infektionen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 54 neue Infektionen gemeldet worden. Bisher sind 1.747 Menschen in unserem Bundesland mit einer Corona-Erkrankung verstorben. 60 (-4/24 Stunden) Corona-Kranke werden derzeit in den oö. Spitälern behandelt. 27 (-5) davon befinden sich auf einer Intensivstation.



Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten zu Lage in OÖ werden einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Quelle ist unter anderem das neue Covid19-Dashboard des Landes OÖ.



Regierung fährt ab 10. Juni Maßnahmen zurück



Mit 10. Juni werden die Corona-Maßnahmen in Österreich weiter zurückgefahren. Was genau gilt, lesen Sie im Artikel hier – Corona-Maßnahmen werden ab 10. Juni gelockert.

In der Bevölkerung außerhalb von Pflegeheimen und Krankenhäusern wurde am 19. Jänner mit der Corona-Schutzimpfung begonnen.

Foto: Land OÖ/Grilnberger

hochgeladen von Ingo Till

Neues zur Impfung

Impfstatus in Oberösterreich (Stand: 30. Mai 2021):

Gesamtanzahl der geimpften Personen in OÖ: 566.643

Gesamtanzahl der durchgeführten Impfungen in OÖ: 786.294

Impftermine für alle ab 29. Mai

Nachdem im ersten Schritt alle Registrierten die Möglichkeit zur Terminbuchung erhalten haben, wird das Anmeldungsportal ab Samstag, 29. Mai, für alle Oberösterreicher ab 16 Jahre freigeschaltet. Freien Impftermine in ganz Oberösterreich sind dann ersichtlich und direkt buchbar auf ooe-impft.at

Impfnachweis in der Apotheke holen

Alle Versicherten, die Anspruch auf Gratis-Tests in den Apotheken haben, können sich auch einen Impfnachweis ausstellen lassen. Geimpfte erhalten ganz einfach einen Ausdruck aus dem Elektronischen Impfpass.

Auch Landeshautpmann Thomas Stelzer hat sich bei den Massentestungen auf das Corona-Virus testen lassen.

Foto: Land OÖ/Mayrhofer

hochgeladen von Ingo Till

Testen, Testen, Testen

Anmeldung für die kostenlose Antigentestung in den Teststraßen des Landes OÖ

QR-Heimtest Videoanleitung

Das Ergebnis der zu Hause selbst durchgeführten „Wohnzimmertests“ auf der Plattform selbsttest.ooe.gv.atauch in anderen Bundesländern gültig ist. Das Ergebnis ist mittels QR-Code auslesbar und mit Geburtsdatum/Geburtsjahr und den Initialen einer Person eindeutig zuordenbar. Der Test gilt als Eintrittstest für 24 Stunden und ist auch in anderen Bundesländern gültig.

Video zum Ablauf der Selbsttestung:

Aktuelle Fälle und 7-Tage Inzidenzen

Zahl der aktuell positiv auf Covid19 getesteten Personen in den Bezirken und Statutarstädten sowie Summe der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner = 7-Tage-Inzidenz.

7-Tage-Inzidenz Österreich: 36,3

7-Tage-Inzidenz Oberösterreich: 37,2

Linz: 93

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 40,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr: 35

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 65,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels: 62

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 64,0



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Braunau: 56

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 35,1



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Eferding: 9

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner : 18,1



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner Freistadt: 35

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 34,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Gmunden: 49

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 34,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Grieskirchen: 25

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 32,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Kirchdorf: 28

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 47,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Linz-Land (inkl. Region Enns): 60

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 23,8



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Perg: 37

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 42,0



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Ried: 77

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 92,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Rohrbach: 12

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 14,1



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Schärding: 19

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 17,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr-Land: 20

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 23,1



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Urfahr-Umgebung: 29

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 24,4



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Vöcklabruck: 53

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 32,0



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels-Land: 53

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 50,2



Fühlt sich jemand krank und hat die typischen Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Infos unter anderem auf www.ages.at an. Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.