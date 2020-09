Am 19. September ist S-Bahn Tag in Oberösterreich. Alle fünf Linien können kostenlos ohne Ticket genutzt werden. Darauf weisen jetzt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner und Herbert Kubasta, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft hin.

OÖ. Am Samstag, 19. September, ist S-Bahn Tag in Oberösterreich. Um von Steyr/Garsten, Wels, Kirchdorf, Pregarten und Eferding nach Linz beziehungweise wieder zurück zu fahren, ist kein Ticket notwendig. Fahrgäste können an jeder beliebigen Haltestelle einen Tag lang - auch mehrmals - ein- und aussteigen.

„Wir laden alle Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher ein, die S-Bahn zu testen und so die vielen Vorteile zu erfahren“, meint Herbert Kubasta, Geschäftsführer der OÖ Verkehrsverbund Gesellschaft (OÖVV).

Der OÖVV hat auf seiner Webseite jetzt Ausflugstipps für den S-Bahn Tag wie eine Besichtigung des Stifts Kremsmünster oder der Bio-Käserei in Schlierbach zusammengestellt.

Die S-Bahnen wurden 2016 eingeführt und fahren im Viertel- , Halb- oder Stundentakt von Montag bis Sonntag von 5.30 bis 23.30 Uhr. Seit der Einführung waren 2019 etwa acht (Linien 1 bis 4) beziehungsweise neun Prozent (Linie 5) mehr Fahrgäste unterwegs.

„Ein stark aufgestellter öffentlicher Nahverkehr ist einer der strategischen Schlüsselfaktoren für die weitere Entwicklung eines modernen Ballungsraumes und für die Erreichung der Ziele des Mobilitätsleitbildes des Landes OÖ und der Stadt Linz. Ich bin mit der Entwicklung der Fahrgastzahlen der S-Bahn OÖ sehr zufrieden. Darauf möchten wir aufbauen, um das Netz der S-Bahn OÖ langfristig weiter auszubauen“, führt Infrastruktur-Landesrat Steinkellner (FPÖ) aus.

Neue Linien sollen eingeführt werden

Geplant sind eine Verdichtung des Fahrplanangebots sowie die Erweiterung der S-Bahn um zwei neue Linien wie die Durchbindung der Mühlkreisbahn zum Linzer Hauptbahnhof und eine Linie in Richtung Gallneukirchen/Pregarten. Darüber hinaus sollen die Garnituren modernisiert werden, zum Beispiel in Form der "TramTrains" (= Kombination aus Straßenbahn und Zug, Anm.).

Derzeit werden die Züge zusätzlich mit Desinfektionsmitteln gereinigt, wobei auf die Oberflächen wie Haltegriffe besonderes Augenmerk gelegt wird. Auch auf die Mund-Nasenschutz-Pflicht wird hingewiesen.