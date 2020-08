Keine vier Wochen sind es mehr bis zum Schulbeginn in Oberösterreich. Bildungsminister Heinz Faßmann stellte am Montag einen ersten Fahrplan vor.

OÖ/Ö. Grundsätzlich werde sich auch der Schulbetrieb an der sogenannten „Corona-Ampel“ des Gesundheitsministeriums orientieren. Bei grünem Licht soll es normalen Schulbetrieb geben. Gelb heißt beispielsweise Maskenpflicht am Gang. Ab Orange könnten zumindest ältere Schüler in einen Schichtbetrieb in Kombination mit Distance Learning übergehen. Rot schließlich, würde die Schulen in den „Notbetrieb“ schicken und wieder komplett auf den Unterreicht zu Hause umstellen, so Faßmann, der ganz offen sagt: „Es wird zu Schulschließungen kommen.“ Den „generellen Lockdown“ werde man aber zu verhindern versuchen.

Regelmäßige „Schul-Screenings“

Geplant ist außerdem ein ausgiebiges Testen der Schulkinder mittels "Gurgelwasser-Methode" bei Verdachtsfällen und im Rahmen von groß angelegent „Schul-Screenings“. Alle drei Wochen sollen dabei 15.000 Schüler und 1.200 Lehrer in ganz Österreich auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet werden. Ab September soll es zudem eine einheitliche Plattform für den Fernunterricht und eine Corona-Schulstart-Hotline geben.

Einheitliches Vorgehen wichtig

„Wir werden uns das Konzept des Bundes anschauen, zudem wird unsere Expertengruppe prüfen, was die neuen Vorgaben für unsere Einrichtungen bedeuten und wie wir sie bestmöglich umsetzen können“, so Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungsreferentin Christine Haberlander. Wichtig für einen funktionierenden Schulbetrieb im Herbst sei ein bundesweit einheitliches Vorgehen und ein funktionierendes Zusammenspiel der Bildungspartner.

„Schulgipfel“ demnächst

Bei einem gemeinsamen Schulgipfel sollen sich Vertreter von Gemeinden, Eltern, Schülern und Lehrern sowie der Gesundheitsbehörden abstimmen.