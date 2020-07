Während der Corona-Pandemie ist häusliche Gewalt gestiegen. Die fünf Frauenhäuser in Oberösterreich sind derzeit gänzlich ausgelastet. Mehr geworden sind vor allem Klientinnen in ländlichen Gebieten und Kinder sowie Jugendliche unter 18 Jahren.

OÖ. Jede fünfte Frau ist laut einer Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte körperlicher und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Zwei von drei Übergriffen ereignen sich in der eigenen Familie oder im engsten sozialen Umfeld. Die Corona-Pandemie hat bereits angespannte Situationen durch die Ausgangsbeschränkung, finanzielle Sorgen oder geschlossene Kinderbetreuungseinrichtungen verschärft. Zwischen 15. März und 3. Mai nahmen polizeiliche Einsätze im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent zu, bis 30. Juni waren es dann 18 Prozent mehr. Die Zahl der Klientinnen in den Frauenhäusern hat sich bis 30. Juni um 14 Prozent erhöht.

Zusätzliche Plätze werden weiterhin gebraucht

"Wir haben einen Anstieg häuslicher Gewalt während der Corona-Krise befürchtet und daher rasch entsprechende Vorkehrungen getroffen. Bereits zu Beginn der Krise habe ich beispielsweise zusätzliche Frauenhausplätze zur Verfügung gestellt. Leider haben sich unsere Befürchtungen bestätigt, die fünf Frauenhäuser in Oberösterreich sind derzeit zu 100 Prozent ausgelastet. Die zusätzlichen Plätze werden wird wohl über den September hinaus brauchen", berichtet jetzt Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ).

Das Sozialressort des Landes finanziert fünf eigenständige Frauenhäuser in Oberösterreich und sechs Übergangswohnangebote für Frauen. Bei den Wohnangeboten kann ein Auszug zum Teil längerfristiger geplant werden als bei einem Frauenhaus, da sie sich an Frauen richten, die nicht akut von Gewalt betroffen sind. Seit drei Jahren ist das Sozialressort des Landes auch für das Gewaltschutzzentrum Oberösterreich zuständig, das unter anderem Beratung und Unterstützung bei Gewalt und Prozessbegleitung in Strafverfahren bietet. Beim Gewaltschutzzentrum nehmen momentan Klientinnen aus ländlichen Gebieten und Minderjährige zu.

"Große Sorge bereitet uns, dass die Frauen vielfach wieder in ihre alten traditionellen Rollenbilder zurückgedrängt werden. Neben der Arbeit sind es fast immer die Mütter, die alleine für das Unterrichten der Kinder zuständig sind. Besorgniserregend ist auch, dass das Gewaltschutzzentrum OÖ im Corona-Zeitraum 64 Fälle zugewiesen bekam, wo ein Elternteil gegen ein Kind vorgegangen ist. Im Vergleichszeitraum 2019 waren es nur 26 Meldungen", führt Geschäftsführerin Eva Schuh aus.

Auch Prävention ist nötig

Die Formen der Gewalt hätten sich durch die Corona-Pandemie nicht geändert.

Ausnahmesituationen würden Gewalt im Zusammenleben der Menschen grundsätzlich steigen lassen, meint Gerstorfer. Derzeit seien drei zusätzliche Frauenhaus-Standorte in Planung. Es sollte aber auch in jedem Bezirk mindestens eine Übergangswohnung geben. Sonja Ablinger, Vorstandsvorsitzende des Gewaltschutzzentrums OÖ ergänzt, dass hierzulande noch zu wenig Prävention betrieben werde. So sollte es etwa Angebote an Schulen und verpflichtende Antigewalttrainings nach einer Verurteilung geben.