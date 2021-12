Den Tieren und der Umwelt zuliebe, sollte man an Silvester auf Feuerwerk und Böller verzichten.

OÖ. Da Tiere ein besseres Gehör als Menschen haben, nehmen sie Lärm viel intensiver wahr. Dieser Krach löst in den Tieren häufig Stress aus, unter welchem diese leiden. Daher sollte man an Silvester auf Feuerwerk und Böller verzichten. „Wer ein Herz für Tiere hat, sollte den Jahreswechsel deshalb möglichst ohne Raketen und Knallkörper feiern. Auch Mensch und Umwelt profitieren von einem Verzicht, denn die Feuerwerkskörper sorgen auch für viel Müll und verschmutzte Luft“, appelliert Tierschutz-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ).

Tipps für Haustierbesitzer

Wer ein Haustier besitzt, solle dieses an Silvester nicht alleine zu Hause lassen. Sollte sich das Tier ängstlich verhalten, gilt es, dieses nicht in seinem Angstverhalten zu bestärken, sondern selbst Gelassenheit ausstrahlen. Leise Musik, gewohnte Fernsehgeräusche oder Ablenkungsbeschäftigungen können helfen, die Angst des Tieres zu mildern. Da das Licht der Feuerwerkskörper Panik auslösen kann, sollten die Fenster abgedunkelt werden.

Katzen im Haus halten

Mit Hunden empfiehlt es sich, bereits am Nachmittag und sicherheitshalber an der Leine Gassi zu gehen. Katzen sollten zu Silvester sicher im Haus gehalten werden. Besonders gefährlich kann es werden, wenn Pferde, Rinder oder andere Tiere, die sich auf einer Weide befinden, in Panik ausbrechen und auf eine Straße laufen. Daher, wenn möglich, die Tiere vorab in den Stall verbringen. In der Nähe von Stallungen sollten keine Feuerwerke stattfinden. „Wenn man aus den vorhergehenden Erfahrungen weiß, dass das eigene Tier besonders panisch reagiert, sollte vorab ein Tierarzt kontaktiert werden“, rät Tierschutzombudsfrau Cornelia Rouha-Mülleder.