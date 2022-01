Die BezirksRundSchau suchte gemeinsam mit der HTL Wels den schärfsten Chili in Oberösterreich. Dieser stammt aus dem Bezirk Grieskirchen.

OÖ. Thomas Leirich aus Natternbach (Bezirk Grieskrichen) ist der Gewinner des Wettbewerbs "Sei Scharfmacher", der gemeinsam mit der HTL Wels ins Leben gerufen wurde. Mehr als 260 getrocknete Chilischoten wurden eingesandt und von HTL-Schülern mit einem speziellen Verfahren im Labor ausgewertet. Leirichs Chili erreichte einen Schärfegrad von 11+++ mit 2.442.826 Scoville. Zum Vergleich: Eine Habanero-Chili hat etwa laut Schärfestufe einen Wert von 10, beziehungsweise einen Scoville-Wert von etwa 350.000.

Aus allen Einsendungen hat die HTL Wels in Kooperation mit dem Gewürzhersteller Juliberg Chilisalz herstellen lassen. Dieses ist direkt in der BezirksRundSchau-Zentrale in Leonding erhältlich. Der Erlös kommt dem BezirksRundSchau-Christkind zugute.

Hier geht es zu den Ergebnissen: HTL Wels - Chilibericht