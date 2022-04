Der für das Wochenende prognostizierte Sturm hielt sich bislang in ganz Oberösterreich zum Glück in Grenzen: Bislang gab es lediglich elf Einsätze im Bundesland. Die stärksten Windspitzen mit 84 km/h wurden in Wolfsegg am Hausruck gemessen.

OBERÖSTERREICH. Eigentlich wurden stärkere Sturmböen eines Sturmtiefs für Samstagfrüh prognostiziert, die aber bis Samstagvormittag nur für vier sturmbedingte Einsätze sorgten. In Wolfsegg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) wurden die stärksten Windspitzen mit 84 km/h gemessen. Allerdings gab es oberösterreichweit zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh bereits elf Sturmeinsätze, wo die Sturmböen eher überraschend stärker waren als erwartet.