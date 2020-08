Die intensiven Niederschläge der vergangenen Nacht haben vor allem zu Anstiegen an den südwestlichen oö. Gewässern geführt, schreibt der Hydrografische Dienst des Landes OÖ in einer Pressemeldung.

OÖ. Hochwasserrelevante Niederschläge sind noch bis heute Mittag prognostiziert und dann werden die Niederschläge weniger. Da die meisten Zubringer zur Enns bereits fallen, sind aus derzeitiger Sicht keine weiteren relevanten Anstiege zu erwarten, heißt es.

Die aktuellen Wasserstände und die Vorhersagen des Hydrografischen Dienstes des Landes OÖ.

Hochwasser: Pegelstände steigen – Schärding betroffen

Die Wasserstände an der Salzach und dem Inn sind derzeit sehr stark steigend und es wurde bereits die erste Warnstufe von 520 cm lt. oö Notfallplan Donauhochwasser am Inn/Schärding überschritten. Die maximalen Wasserstände werden dann für heute Abend im Bereich eines ein- bis fünfjährigen Hochwassers erwartet. In weiterer Folge steigen auch die Wasserstände an der oö. Donau an, informiert der Hydrografische Dienst.

Update 13 Uhr:

Große Niederschlagssummen im Einzugsgebiet des Inns (Innviertel 50-80mm, Raum Salzburg 110mm, Bayern 150mm in den letzten 24 Stunden) führen weiterhin zu starken Anstiegen am Inn, die Hochwassersituation bleibt noch angespannt. In der Nacht auf Mittwoch ist mit einem Anstieg auf bis zu 850 cm zu rechnen (Vergleich 2002: 878 cm), so das Land OÖ.

Dies wird sich nun auch auf die oö. Donau auswirken und die Vorwarnstufen werden im Laufe des Tages erreicht. In Achleiten wird vorerst von maximalen Pegelständen von 640 cm ausgegangen, in Linz wird ein Pegelstand von 600 cm in der heutigen Nacht erwartet. Ein paar Stunden später wird für den Pegel Mauthausen ein Höchststand von ca. 640 cm und für den Pegel Grein in etwa 1050 cm prognostiziert.

