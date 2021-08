Die Mehrheit der Österreicher sieht eine gewisse Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Hauptgrund: Beim Thema Corona gehen die Ansichten in der Bevölkerung stark auseinander. Jeder zweite Österreicher geht aber davon aus, dass man nach der Krise wieder zusammenfinden wird.

Ö. Nach den letzten Bundespräsidentenstichwahlen 2016 in Österreich wurde immer wieder die Sorge über eine starke politische Kluft in der Bevölkerung geäußert. Damals ging der IMAS (Institut für Markt- und Sozialanalysen) Forschungsstab der Frage nach dem "geteilten Land" auf den Grund. Die Ergebnisse zeigten, dass ein großer Teil der Bevölkerung (2016: knapp zwei Fünftel) den Eindruck der politischen Spaltung hatte. 2017, 2019 und nun heuer hat man die Studie wiederholt.

Corona löst Zuwanderung ab

Als stärkste Bruchlinie in Bezug auf die Spaltung galt bislang die Zuwanderungsthematik bzw. Integration und Flüchtlingskrise. Im aktuellen Befund zeigt sich aber eindeutig, dass die Corona-Pandemie nun den größten Spaltpilz darstellt. 63 Prozent der Befragten nannten dieses Thema spontan, als sie nach den größten gesellschaftlichen Widersprüchen gefragt wurden. „Corona hat hier aus dem Stand die Top-Position eingenommen“, sagt IMAS-Forscher Paul Eiselsberg, „in dieser Dimension haben wir das noch nie gesehen“. Die Nennung von Zuwanderung, Integration usw. nimmt weiterhin kontinuierlich ab und ist im Vergleich zu 2016 nun halbiert.

Hälfte glaubt an „Versöhnung“

Mit vorgegebenen Antworten zur Auswahl bestätigte sich dieses spontane Bild zum Teil: Die Corona-Maßnahmen, -Impfung etc. und die Zuwanderungsthematik sind hierbei die größten Bruchlinien, aber in dieser Abfrage nahezu gleich auf. Danach folgen Aspekte wie der Umgang mit unterschiedlichen Religionen und die Verwendung von Steuereinnahmen. Die Diskussionen rund um die Corona-Maßnahmen haben mehr als drei Fünftel wahrgenommen, jeder zweite Österreicher geht aber davon aus, dass die Bevölkerung nach der Krise in diesem Thema wieder zusammenfindet. Ein Viertel glaubt nicht an diese Versöhnung.

Allgemeine Orientierungslosigkeit

Generell machte die aktuelle Studie eine gewisse Orientierungslosigkeit innerhalb der Bevölkerung sichtbar: Rund drei von fünf Österreichern haben den Eindruck, nicht mehr ganz sicher zu sein, was richtig und falsch ist, in Politik, Wirtschaft und auch in allgemeinen Lebensfragen – Tendenz steigend. Nur zehn Prozent haben in dieser Fragestellung eine klare Orientierung.

„Brauchen einen neuen Kitt“

In der gemeinsamen Pressekonferenz zur IMAS-Studie äußerte sich auch der gesellschaftspolitisch engagierte Steuerberater und Sozialwirt Markus Raml: „Wir brauchen einen neuen Kitt für die Gesellschaft“, so Raml, denn der Zusammenhalt sei nicht nur für viele gesellschaftliche Bereiche wichtig, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich. Im Rahmen des von ihm initiierten Think Tanks „Raml und Partner Forum“ plant er einen Runden Tisch, bei dem wichtige Persönlichkeiten – „vom Bischof bis zum Landeshaupt-

mann“ – über die aktuellen Spaltungstendenzen diskutieren und Lösungsansätze erarbeiten sollen. „Ein großes gemeinsames Bild für Österreich 2031 würde der Bevölkerung wieder Orientierung geben“, ist sich Raml sicher.