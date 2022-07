In vielen Landesteilen lässt sich in der Früh und am Vormittag noch die Sonne blicken. Von Westösterreich und Bayern zieht aber eine Kaltfront herein. Deren wolkige Ausläufer haben das Innviertel bereits erreicht.

OÖ. Im Laufe des Tages breitet sich die Kaltfront über das ganze Land aus und bringt merkliche Abkühlung. Man muss mit Regenschauern und Gewittern rechnen, die Unwetter- und Sturmgefahr steigt an. Mancherorts kann es zu Starkregen kommen, auch Hagelschauer sind nicht ausgeschlossen, heißt es von Skywarn. Die Temperaturen steigen auf 15 bis 21 Grad, es ist heute also merklich kühler als in den letzten Tagen.

Der morgige Samstag wird dann wieder sommerlich warm, im ganzen Land scheint tagsüber die Sonne. Die Temperaturen steigen wieder auf 28 Grad. Sommerlich geht es auch am Sonntag weiter, nur im Bergland sind einige Quellwolken möglich, Höchstwerte bis 31 Grad.