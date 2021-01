UPDATE: Nach überwundenen technischen Problemen ist die Online-Anmeldung nun möglich, parallel zur Anmeldung über die Hotline.

OÖ. Die Online-Anmeldung auf der Website ooe-impft.at ist jetzt möglich. Grund für die Verzögerung sei ein „kurzfristig aufgetretener Applikationsfehler“ gewesen. „Darum konnte das Anmeldesystem nicht wie ursprünglich geplant online gehen“, berichtet die Leiterin des Krisenstabes, Carmen Breitwieser, nach dem heutigen, technisch missglückten Start der Impf-Anmeldung für über 80-Jährige. „Wir entschuldigen uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Anmeldung läuft

Seit Freitag, 15. Jänner, 14 Uhr, können sich Menschen älter als 80 Jahre, die ihren Wohnsitz in Oberösterreich haben und die nicht in einem Alten- und Pflegeheim wohnen, für eine Covid-19-Schutzimpfung anmelden. Die Online-Anmeldung auf der Homepage ooe-impft.at war bis etwa 17 Uhr überlastet und funktioniert nun. Bei der Hotline +43 732 7720 78 700 war und ist die Anmeldung jedoch möglich. Nach personeller Aufstockung sind hier ca. 170 Mitarbeiter und Soldaten im Einsatz – heute noch bis 20 Uhr und am Wochenende jeweils von 8 bis 18 Uhr.

Für die Anmeldung werden folgende Daten benötigt:

Name

Anschrift

Geburtsdatum

Mailadresse/Telefonnummer

Sozialversicherungsnummer

Stichtag ist der 29. Jänner 1941 – wer sich anmeldet, muss vor dem 29. Jänner 1941 geboren sein.

Für die Impfung vor Ort werden folgende Daten bzw. Dokumente benötigt:

Lichtbildausweis (Reisepass/Führerschein)

E-Card oder Sozialversicherungsnummer

Impfpass

gegebenenfalls Liste mit Vorerkrankungen, Allergien (Allergiepass), Einnahme von Medikamenten mitnehmen

Die Information für die erforderliche zweite Teilimpfung erhält man ebenfalls vor Ort bei der Impfung.

100 Mitarbeiter und Soldaten an der Hotline

Der Krisenstab des Landes Oberösterreich erwartet aufgrund der begrenzten Menge an verfügbaren Impfdosen einen starken Ansturm sowohl auf die Anmeldeplattform als auch auf die Anmeldehotline. Deshalb hat man heute, Freitag, 100 Mitarbeiter des Landes Oberösterreich sowie Soldaten des Bundesheers für den Einsatz im Call-Center bereitgestellt. Trotz dieser Personalaufstockung könne es zu längeren Wartezeiten kommen, heißt es vom Land OÖ.

Vormerkliste für nächste Impfphase

Wie schon bekannt wurde, können in dieser ersten Phase noch nicht alle Menschen in der Altersgruppe 80-plus geimpft werden, da der Impfstoff noch ein knapp ist. Aus diesem Grund werden jene, die bei der ersten Anmeldung nun keinen Termin mehr bekommen, auf Wunsch vorgemerkt. Sobald in Oberösterreich wieder Impfstoff zur Verfügung steht, sollen die vorgemerkten Personen verständigt werden.