Immer öfter wird Milch im Speiseeis durch günstigeres Kokosfett ersetzt. Anlässlich des bevorstehenden Weltmilchtages am 1. Juni macht der OÖ Bauernbund auf dieses Problem aufmerksam.

OÖ. Wer Eis schleckt, denkt an Genuss, Geschmack und gute Laune. Wer sich das verderben will, schaut vorher die Zutatenliste an. Dort findet man nämlich bei den meisten Eissorten Kokosfett. Klingt erstmal nicht bedrohlich. Denn Kokosfett hat keinen so schlechten Ruf als Palmöl. Es ist aber eigentlich nicht besser. Auch Kokosfett hat eine lange Reise hinter sich, Wälder müssen Plantagen weichen – und: Milch wird schrittweise ersetzt, kritisiert der OÖ Bauernbund.

Ohne Kokosfett kommen nur die wenigsten Eissorten aus

Der Bauernbund hat einen Testeinkauf gemacht. Dazu wurden in vier oö. Supermärkten 18 verschiedene, einzeln verpackte Eislutscher bzw. Eisbecher, gekauft. In mehr als der Hälfte fand sich Kokosfett auf der Verpackung, teils auch noch Palmöl. Nur sieben kommen ohne Kokosfett aus – und dabei handelt es sich fast ausschließlich um Sorten, die ohnehin als „regional“, „bio“ oder „fairtrade“ ausgelobt und deshalb auch extra beworben werden.

Pflanzliche Fette sind billiger als Milch

„Pflanzliche Fette sind billiger als Milch und deshalb kommen sie in der Eisproduktion immer mehr zum Einsatz. So einfach wie auch bedenklich ist der Grund für das zunehmende Zurückdrängen der Milch. Leider zählt auch beim Eis scheinbar nur der Preis“, beklagt der oberösterreichische Bauernbund-Landesobmann Max Hiegelsberger. Das darf nicht sein“, ergänzt der OÖ Bauernbund-Direktor Wolfgang Wallner: „Ob Palmöl oder nun das Kokosfett – beides wird aus fernen Ländern importiert. Warum greift man nicht zur Milch, die unsere Bauern in höchster Qualität und unter strengsten Rahmenbedingungen liefern?“

Den Konsumenten empfiehlt der oberösterreichische Bauernbund auch beim Eiseinkauf die Zutatenliste anzuschauen und vermehrt zu Eis zu greifen, das mit regionalen Zutaten (zB auch Bauernhofeis) hergestellt wird.