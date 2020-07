Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass eine flächendeckende Kinderbetreuung wesentlich für die Gesellschaft und einen funktionierenden Wirtschaftsstandort ist. Darauf weist jetzt der OÖ Familienbund hin. Der Verein bietet auch in den Sommerferien Kinderbetreuung an.

OÖ. Kinder, deren Eltern zu den infrastrukturerhaltenden Berufsgruppen zählen, wurden auch in der Hochphase der Corona-Pandemie in den Einrichtungen des OÖ Familienbundes betreut.

"Die Mitarbeiter/-innen des OÖ Familienbundes leisteten in den letzten Monaten Großartiges. Mit viel Engagement und Einsatz trugen sie einen wichtigen Beitrag zur Systemerhaltung bei, indem sie auch in dieser Zeit für die gewohnte Betreuungsqualität sorgten und damit Eltern den Rücken freihielten. Die Krise hat uns deutlich vor Augen geführt, was passiert, wenn ein Land still steht und auf welche Berufsgruppen es wirklich in einer Gesellschaft ankommt", meint der Linzer Vizebürgermeister und OÖ Familienbund-Landesobmann Bernhard Baier (ÖVP).

Sommerkindergärten und andere Ferienprogramme

Um Familien weiterhin zu unterstützen, bietet der OÖ Familienbund im Sommer unter anderem mehrwöchige Ferienprogramme in Mondsee, Wels oder Enns an. Darüber hinaus werden die Sommerkindergärten und Sommerhorte in Schärding, Kematen an der Krems, Hargelsberg, Aspach und Pucking geöffnet sein. Ergänzt wird das Angebot im Juli und August 2020 um zehn betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen sowie 21 firmeninterne Ferienbetreuungen. "An dieser Stelle möchte ich ein ganz großes Danke an all jene Menschen richten, die in der Kinderbetreuung tätig und in diesen Monaten über sich hinausgewachsen sind. Schließlich sind es sie und die vielen engagierte Eltern, die unsere Gesellschaft aufrechterhalten“, sagt Baier abschließend.