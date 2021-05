Bei den Tagen der offenen Gartentür stellen Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine ihre Gärten vor und machen sie für ein paar Tage der Öffentlichkeit zugänglich.

OÖ. Gärten als private Erholungsräume, zum Anbau von Obst und Gemüse und zum Erhalt der Artenvielfalt erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Oberösterreich weist neben den öffentlichen Gärten auch eine Vielzahl an privaten Garten-Kleinoden auf. Die Mitglieder der oberösterreichischen Obst- und Gartenbauvereine laden heuer erstmals zur öffentlichen Besichtigung ihrer privaten Paradiese. „Garteln boomt, vom kleinen Hochbeet bis zum Selbstversorgergarten steigt das Interesse am Garteln bei Jung und Alt. Das merken wir auch bei unserer Landesinitiative ,Natur im Garten' ganz deutlich. Die kommenden Tage der offenen Gartentüre bieten nun die Gelegenheit, sich Anregungen und Tipps von den Profis zu holen“, so Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger.

Tage der offenen Gartentüre bis Anfang Juli

Zwölf Vereinsmitglieder laden an den kommenden Wochenenden zu einer Besichtigung ihrer Gärten ein. „Die Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine sind Garten-Enthusiasten mit Herz und Seele. Das bringen auch ihre Gärten zum Ausdruck. Mit Recht sind alle sehr stolz auf das, was sie im Laufe der Jahre erschaffen haben. Diese Leidenschaft teilen sie auch gerne mit anderen. Darum geben sie Einblicke in ihre privaten kleinen Paradiese und laden zu einem Besuch ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Fachsimpeln und lassen Sie sich von der Begeisterung der Gartenbesitzer anstecken. Holen Sie sich Ideen, die vielleicht auch in ihren Garten passen“, so Roland Feichtinger, Präsident des Landesobst- und Gartenbauverbands Oberösterreich.

