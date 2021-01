OBERÖSTERREICH. Aufgrund der hohen Infektionszahlen sowie der Virusmutationen wurde heute der Lock-Down und somit das Distance-Learning bis 7. Februar verlängert. Die Schulen in Oberösterreich werden aber auch am 8. Februar nicht öffnen, denn die Semesterferien wurden in unserem Bundesland um eine Woche vorgezogen und finden nun von 8. bis 14. Februar statt.

„Unser oberstes Ziel muss weiterhin sein, die Gesundheitsversorgung der Menschen in Oberösterreich zu schützen. Es liegen noch schwere Monate vor uns. Wir wollen aber möglichst rasch wieder die Schulen öffnen und auch gemeinsam in das Sommersemester starten. Damit Oberösterreichs Schüler nicht im Anschluss an den Lock-Down eine Woche in der Schule verbringen und dann wieder eine Woche Ferien haben, werden die Semesterferien in Oberösterreich um eine Woche vorverlegt und im Anschluss an den Lock-Down von 8. bis 14. Februar stattfinden", so Bildungsreferentin Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander.

"Weg aus Pandemie wird noch ein sehr herausfordernder sein"

Somit werden die Semesterferien in sieben Bundesländern gleich ablaufen. "Kinder und Jugendliche, Väter und Mütter, Pädagoginnen und Pädagogen: Sie alle haben bereits unsichere und schwierige Monate hinter sich. Der Weg aus der Pandemie wird noch ein sehr herausfordernder sein und kann nur gemeinsam überwunden werden. Zudem appellieren wir an die Träger der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, ihre Öffnungszeiten an die neuen zeitlichen Regelungen der Semesterferien anzupassen“, sagt Haberlander.