Ein junges Reh mit offener Fraktur, Beckenbruch, mehreren Brüchen und Wunden voller Maden wurde am Mittwoch, 22. Juli 2020, ins Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg (Bezirk Kirchdorf an der Krems) gebracht.

Das ca. 8-10 Wochen alte Jungtier hielt sich den Findern zufolge, drei Tage schwerverletzt in einem Feld in Bayern auf, nahe der österreichischen Grenze, und schrie. Der Bauer, auf dessen Grund sich das Reh befand, ließ es in diesem Zustand und unternahm nichts. Auf Initiative von Tierfreunden wurde das Jungtier schließlich zu einem Tierarzt transportiert, der es jedoch ablehnte das Tier zu untersuchen. Letzte Anlaufstelle war das Tierparadies Schabenreith: Zwei Stunden Autofahrt musste das Reh unter größten Schmerzen aushalten. In Kirchdorf an der Krems bei Dr. Ursula Kimberger-Dorninger angekommen, machte sich der Überbringer nach der Abgabe des Rehs sogleich aus dem Staub, da er vermutlich Kosten fürchtete. Die Tierärztin konnte das Tier nur noch erlösen. Dem zertrümmerten Körper nach zu schließen, handelte es sich bei dem Reh um das Opfer eines Autounfalls. Tierheim-Leiterin Doris Hofner-Foltin zeigt sich bestürzt: „Wir können uns gar nicht vorstellen, welche furchtbaren Schmerzen dieses Tier durchleiden musste. Wir sind entsetzt über so viel Gleichgültigkeit und Empathielosigkeit sowohl vom Bauern, der das Tier tagelang einfach liegen ließ als auch vom Tierarzt, der sich weigerte, das Reh zu untersuchen. Gleich zwei Fälle von unterlassener Hilfeleistung!“

Die zweistündige Autofahrt hätte dem Tier erspart werden können, wenn klar gewesen wäre in welch schlechtem Zustand das Reh war. Harald Hofner vom Tierparadies Schabenreith appelliert: „Bitte handeln Sie umgehend, wenn Sie ein verletztes Tier finden. Es hilft enorm, wenn Sie uns bereits am Telefon genau den Zustand beschreiben, in dem Sie das Tier vorfinden.“ In diesem Fall wäre es für das junge Reh am besten gewesen einen Jäger zu kontaktieren und es gleich zu erlösen, um ihm unnötige Qualen zu ersparen.

Das Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg ist ein Tierheim des Landes Oberösterreich und beherbergt derzeit etwa 470 Schützlinge. Das Ehepaar Doris Hofner-Foltin und Ing. Harald Hofner kümmert sich seit über 25 Jahren mit viel Liebe, Hingabe und Professionalität um Tiere in Not. Das Tierparadies ist ein Zufluchtsort für verstoßene, misshandelte, alte und kranke Heimtiere und sogenannte „Nutztiere“, welche ihren Lebensabend unter bester medizinischer Betreuung auf dem Hof verbringen dürfen und auf ihrem letzen Weg liebevoll begleitet werden. Außerdem ist es eine Auffang- und Pflegestation für Wildtiere.