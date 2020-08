Ungefähr 9 von 10 Senioren in Oberösterreich sind mit ihrer aktuellen Wohnsituation zumindest einigermaßen zufrieden. Herausforderungen im Alltag stellen vor allem gesundheitliche Probleme, gefolgt von steigenden Lebenshaltungskosten und zu wenig Geld dar. Das sind jetzt die Ergebnisse einer Studie des OÖ Seniorenbundes und des IMAS-Instituts.

OÖ. Seit 2018 führt der OÖ Seniorenbund mit dem IMAS (= Institut für Markt- und Sozialanalysen) - Institut in Linz jährlich eine repräsentative Umfrage über die Anliegen, Sorgen und Wünsche der Generation 60 plus in Oberösterreich durch. Die aktuelle Umfrage wurde von 2. Juni bis 1. Juli 2020 mit 4´13 Personen ab 60 Jahren in Form persönlicher Interviews durchgeführt. Am Donnerstag, 20. August 2020, präsentierten Josef Pühringer, Landesobmann des OÖ Seniorenbundes, und Paul Eiselsberg von IMAS nun zentrale Ergebnisse.

9 von 10 Senioren sind mit ihrer aktuellen Wohnsituation sehr oder einigermaßen zufrieden. Größtenteils leben Oberösterreichs Senioren in einem eigenen Haus oder einer Eigentumswohnung (60 Prozent), das beziehungsweise die sie sich mit ihrem Partner, Kindern oder anderen Familienmitgliedern teilen (63 Prozent). Ungefähr ein Drittel der Senioren wohnt alleine. Als größte Herausforderung im Alltag wird die eigene Gesundheit (37 Prozent) empfunden. Mit großem Abstand folgen steigende Lebenshaltungskosten und zu wenig Geld (15 Prozent) und die Angst, an Corona zu erkranken beziehungsweise die Furcht vor Maßnahmen und Auflagen (10 Prozent).

Flüchtlingsbewegung und Altersarmut bereiten Sorgen

Sehr starke Sorgen bereiten den befragten Senioren unter anderem die Flüchtlingsbewegung (31 Prozent), Altersarmut, Klimawandel (je 24 Prozent) und die Auswirkungen der Naturkatastrophen sowie die wirtschaftliche Entwicklung (je 23 Prozent). Senioren ab 75 Jahren und jene, die bereits seit mindestens vier Jahren in Pension sind, nennen überdurchschnittlich oft sehr starke Sorgen. Darunter fallen zum Beispiel Einsamkeit, Kriminalität, der rückläufige Kontakt zu Nachbarn beziehungsweise Freunden, aber auch die Erreichbarkeit von Nahversorgern und Geschäften.

Ein weiterer Aspekt, zu dem die Senioren jetzt befragt worden sind, ist die Landespolitik. Mit dieser sind drei Viertel zufrieden, der Großteil davon mit 58 Prozent einigermaßen zufrieden.

ÖVP führt in der "Sonntagsfrage"

Wären derzeit Wahlen, würde Thomas Stelzer mit 57 Prozent weiterhin als Landeshauptmann favorisiert werden. Manfred Haimbuchner (FPÖ) folgt mit 21 Prozent, Birgit Gerstorfer (SPÖ) mit 17 Prozent und Stefan Kaineder (Grüne) mit sechs Prozent. Bei der Landtagswahl würde die ÖVP mit 50 bis 52 Prozent gewinnen, gefolgt von der SPÖ mit 23 bis 25 Prozent, der FPÖ mit 19 bis 21 Prozent und den Grünen mit nur ein bis drei Prozent. Laut Pühringer habe vor Sebastian Kurz die SPÖ in der Gruppe der Senioren geführt.

Der OÖ Seniorenbund fordert anhand dieser Umfrageergebnisse jetzt unter anderem die Anpassung der Pensionshöhe an die Inflation, um Altersarmut vorzubeugen, den Ausbau der 24-Stunden-Pflege und Gemeinschaftsräume bei betreuten Wohnangeboten.