Die Oberösterreich-Auswertung der kürzlich präsentierten Studie von Statistik Austria zeigt auf, dass die Impfbereitschaft unter Migranten, bei gewissen Gruppen höher ist, als bei anderen.

OÖ. Am 27. Dezember 2020 wurde die erste Person in Österreich gegen Covid-19 geimpft. Mittlerweile erhielten allein in Oberösterreich schon über eine Millionen Menschen ihre erste Dosis verabreicht. 66,06 Prozent der Oberösterreicher verfügen momentan über ein gültiges Impfzertifikat. Eine Oberösterreich-Auswertung der kürzlich veröffentlichten Studie von Statistik Austria gibt nun Aufschluss darüber, bei welchen Gruppen von Menschen mit Migrationshintergrund die Impfquote besonders hoch ist - und welche eine Impfung bislang noch ablehnen.

Impfquote nach Geburtsländern

So ist die Impfquote bei in China geborenen Oberösterreichern mit 79 Prozent am höchsten. Dahinter folgen Menschen aus dem Iran (76 Prozent), aus der Türkei sowie aus Tschechien (je 70 Prozent) und Afghanistan (67 Prozent). Die niedrigste Impfquote weisen in Russland geborene Oberösterreicher auf (39 Prozent). Ebenso niedrig ist die Impfbereitschaft bei Menschen aus Rumänien (40 Prozent), Slowenien (43 Prozent) und Ungarn (44 Prozent). „Wir werden in den kommenden Wochen noch gezielter auf diese Gruppen eingehen und aktiven Kontakt mit den Integrationsvereinen dieser Gruppen suchen“, kündigt Integration-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer an.

„Lassen Sie sich impfen"

„Gerade angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle setzen wir einen Schwerpunkt in der Ansprache von Communitys mit niedrigerem Impffortschritt", sagt Hattmannsdorfer. „Um das Virus einzudämmen braucht es einen gemeinsamen Kraftakt von allen Menschen, die in Oberösterreich leben. Wir werden unsere Maßnahmen daher weiterhin konsequent verfolgen, um auch jene zu überzeugen, die der Impfung noch kritisch gegenüber stehen. Mit Blick auf die Prognosen für die nächsten Wochen heißt unser gemeinsamer Apell einmal mehr: Lassen Sie sich impfen“, fügt er hinzu.

Der Datenstand der Studie von Statistik Austria beläuft sich auf den 7. Dezember 2021. Darin nicht inkludiert sind Personen, die erst nach 2021 nach Österreich zugezogen sind, sowie Personen für die keine Informationen zum Erwerbsstatus, Pensionsbezug, Schulbesuch oder Studium in Österreich verfügbar sind.