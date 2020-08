Cider, Moste, Obstschaumweine und Co sind nicht nur erfrischende Getränke im Sommer, sondern werden auch aus bäuerlicher beziehungsweise regionaler Produktion angeboten. Die Landwirtschaftskammer Oberösterreich gibt jetzt einen Überblick über Anbieter und Geschmacksrichtungen.

OÖ. Cider oder auch Zider ist ein Getränk aus einem Gemenge von Fruchtsaft mit Obstwein derselben Obstartgruppe, das bis zu fünf Prozent Alkohol aufweist. Das Obst kann zum Beispiel eine alte Sorte wie Aroniabeeren sein und von Streuobstwiesen oder aus Obstplantagen stammen. Darüber informiert jetzt die Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LK OÖ). Die Cider-Produktion würde derzeit auch in Oberösterreich im Trend liegen.

„Unsere Direktvermarkter verstehen es, die regionale Fülle an Obst (von Apfelsaft bis Zwetschennektar) in die Flasche zu bringen", ist Karl Grabmayr, LK OÖ Vizepräsident, überzeugt.

Cider mit Lavendel und Fruchtperlwein aus Weichseln

Angeboten werden etwa mit Lavendel aromatisierter Cider aus Apfelmost vom Naturhof Reiter in Laakirchen (in Zusammenarbeit mit Familie Grausgruber) und die Stein-Serie von Andreas Zehetner in St. Marien. Dazu zählen etwa der Edelstein (= Apfelcider) und der Urstein (= reinsortiger Apfel-Qualitätsobstwein).

Weitere spritzige und frische Getränke aus bäuerlicher Produktion sind der LK OÖ nach der Rosante-Fruchtperlwein aus Äpfeln, Birnen und Weichseln von Familie Höllhuber in Forstau, neue Kreationen rund um BioMost G'spritzt von Familie Stögermayr in Wolfsegg und Gin Tonic. Betriebe wie der Deisinger Hof in Katsdorf, Peter Affenzeller in Alberndorf, Familie Wurm in St. Florian und der Sammerhof in Kirchham bei Vorchdorf verfügen über langjährige Brennerfahrung. Teilweise wird eigenes Tonic für die Gin Tonics hergestellt. Ein Teil der bäuerlichen Produzenten ist mit der Marke "Gutes vom Bauernhof" ausgezeichnet.