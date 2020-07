Mit dem vier Tage lang dauernden Opferfest steht eines der wichtigsten islamischen Feste an – heuer ist leider auch hier Abstand halten und Maske tragen angesagt.

OÖ. Für Festakte im öffentlichen Raum hat die „Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich“ (IGGÖ) bereits die Schutz- und Hygienemaßnahmen weiter verschärft. So ist etwa österreichweit das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ebenso verpflichtend, wie die konsequente Einhaltung des Mindestabstands von einem Meter. „In Zeiten von Corona soll selbstverständlich das Feiern eines wichtigen religiösen Festes möglich sein. Aber wie bei so vielen Dingen in dieser Zeit ist es so, dass wir darauf achten müssen, dass wir die Regeln einhalten“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer und Stellvertreterin Christine Haberlander, „und auch wenn derartige Feierlichkeiten im privaten Rahmen stattfinden, appellieren wir an alle, dass die Feiern nur im kleinen Kreis begangen werden“. Stelzer und Haberlander stehen dazu auch in Abstimmung mit Binur Mustafi, dem Vorsitzenden der Islamischen Religionsgemeinde Oberösterreich.

Kaineder: „Zusammenleben in schwierigen Zeiten“

Auch Stefan Kaineder hat als Landesrat für Zusammenleben im Vorfeld des islamischen Opferfestes, den Kontakt zur islamischen Glaubensgemeinschaft gesucht. Dabei sei auf die bestehenden Coronaregeln hingewiesen und seitens der Glaubensgemeinschaft versichert worden, dass dieses in Kleingruppen, mit entsprechenden Abständen und unter Einhaltung der Hygienerichtlinien stattfinden wird. „So funktioniert das Zusammenleben in unserer Gesellschaft auch in schwierigen Zeiten. Wir reden miteinander und schützen einander“, so Landesrat Kaineder.