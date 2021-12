Wie der Landeskrisenstab bestätigt gibt es in Oberösterreich zum aktuellen Zeitpunkt 18 Fälle mit Verdacht auf die neue Corona-Variante „Omikron“. Bei Fällen mit Omikron-Kontakt wurde nun eine längere Quarantänezeit, auch für Geimpfte und Genesene festgelegt. Freitesten ist nicht vorgesehen

OÖ. Die neue, ersten Erkenntnissen zufolge hochansteckende Variante des Corona Virus, B.1.1.529 alias „Omikron“, ist vermutlich schon in Oberösterreich angekommen. Mit Stand Dienstag gibt es in OÖ insgesamt 18 Verdachtsfälle im Zusammenhang mit der Omikron Variante. Diese Omikron-Verdachtsfälle sind laut Landeskrisenstab von Laboren in Oberösterreich bereits vorsequenziert worden. Es sei davon auszugehen, dass diese auch von der AGES durch die Ganzgenomsequenzierung bestätigt werden – diese Bestätigung steht allerdings noch aus.

14 Tage Quarantäne bei Omikron-Kontakt

Entsprechend der aktuellen Gefährdungslage wird in Oberösterreich bei jedem Verdachtsfall bereits vom ersten Tag gemäß den Vorgaben des Ministeriums zur Kontaktpersonennachverfolgung vorgegangen. Diese sieht vor, dass alle (also auch Geimpfte und Genesene), die Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten sind, sich 14 Tage in Quarantäne begeben müssen, ohne die Möglichkeit auf Freitestung. Das Vorgehen bei K1 Schülern bei einem Omikron-Verdachtsfall ist analog jenem der Erwachsenen.

Lamprecht zu Omikron

Die BezirksRundSchau hat erst am vergangenen Wochenende mit dem Corona-Experten Bernd Lamprecht über die neue Variante gesprochen. Hier gehts zum Artikel:

