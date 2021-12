Holzbearbeitungsmaschinen sind in vielen Branchen tagtäglich im Einsatz. Leider sind hier auch hohe Unfallzahlen zu verzeichnen. In Tischlerei-Betrieben zählt man im Schnitt etwa 32 Krankenstandstage pro Jahr durch Kreissägen-Unfälle. Um am Arbeitsplatz sicher und gesund zu bleiben, gilt es daher die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten.

Schutzeinrichtungen niemals deaktivieren

Für alle Maschinen gilt der Grundsatz, dass sie nur dafür verwendet werden dürfen, wofür sie vom Hersteller gebaut und in Verkehr gebracht wurden. Die entsprechenden Angaben dazu sind in der Bedienungsanleitung des Herstellers zu finden. Dort ist auch definiert, für welchen Materialeinsatz (z. B. ausschließlich Holz) und welche Werkzeuge (z. B. Form/Art der Sägeblätter) die Maschine gebaut ist und welche Schutzeinrichtungen vorhanden und notwendig sind. Werden diese Schutzeinrichtungen außer Funktion gesetzt, ist die Gefahr für Verletzungen groß. Die häufigsten Unfälle mit Tischkreissägen betreffen

Schnittverletzungen an Fingern oder Händen, die in schlimmen Fällen zur Berufsunfähigkeit führen.

Wissen vor allem an junge Mitarbeiter:innen weitergeben

Um beim Arbeiten an Maschinen gesund und unverletzt zu bleiben, braucht es eine gute Ausbildung und ein entsprechendes Sicherheitsbewusstsein. Die Erfahrung kommt mit der Zeit, das Wissen kann und muss aber sofort an die Beschäftigten weitergegeben werden. Daher muss für junge und auch neue Mitarbeiter:innen, deren Arbeitssituation sich gerade geändert hat, die Unterweisung und Einschulung an der Maschine vor dem ersten Arbeitseinsatz am Gerät passieren.

„Unser Ziel als AUVA ist es, schon früh den Grundstein für ein sicheres Verhalten zu legen. Daher arbeiten wir auch eng mit den Berufsschulen zusammen. Dabei setzen wir auf altersgerechte Bewusstseinsbildung, auf Wissensvermittlung und Selbstreflexion kombiniert mit dem notwendigen Praxistraining. Gerade bei jungen Menschen ist das Thema Risikokompetenz, das richtige Einschätzen von Gefahren und des eigenen Vermögens damit umzugehen, von entscheidender Bedeutung“, informiert Mag.a Marina Pree-Candido, Direktorin der AUVA-Landesstelle Linz.

Top 10 Sicherheitsmaßnahmen für ein verletzungsfreies Arbeiten

Die Expert:innen der AUVA-Landesstelle Linz haben die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen zusammengefasst: