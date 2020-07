Liebe Kunden und Interessenten,

jeder Frühling trägt den Zauber des Anfangs in sich, deshalb inspiriert der Frühling als Neuanfang

dieses Jahr unsere Kollektion.

Helle, gedämpfte Farben symbolisieren das Erwachen der Natur nach einem kalten Winter. Graue Naturtöne und traumhafte Pudertöne sind die ersten Farben des Jahres. Diese sanften Nuancen weichen kräftigen Blau- und Aquatönen, wenn der Schnee zu Wasser wird, die Seen im Sonnenlicht glitzern und die Bäche in die Täler rauschen. Das Wasser beflügelt das saftige Grün der Natur von hellen Wiesen bis zu dunklen Wäldern, bevor die Welt zu einem Meer aus farbenprächtigen Blumen in Rot, Orange, Gelb und Lila wird.

Naturmaterialien, wie Leinen und Baumwolle sowie Stretchstoffe sorgen für den perfekten Tragekomfort an heißen Sommertagen. Auch im Sommer dürfen die Trendmaterialen Samt und Cord nicht fehlen, die jedem Modell einen Hauch von Eleganz verleihen. Festliche Dirndl für die schönen Anlässe und Neuanfänge des Lebens finden sich passend für jede Figur in der Kollektion.

Schlichte Optik mit aufwendigen Handverzierungen, traditionellen Stickereien und wunderschönen hellbödigen Handdruckschürzen prägen das Kollektionsbild. Tradition und Handwerk gehen in dieser Kollektion Hand in Hand. Ein Hingucker sind dabei farblich zum Dirndl abgestimmte handbemalte Knöpfe mit feinen Blümchen, die schon vor Jahrhunderten als Modehighlight galten.

Die Dirndlblusen bestehen aus wunderschönen, weichen Spitzen und bequemen Naturstoffen.

Zu jedem Ausschnitt gibt es die perfekt abgestimmte Bluse.

Wunderschöne Trachtenkleider für jeden Anlass und traumhafte Sommerröcke runden das Bild der Kollektion ab. Passend zu den Dirndln, Röcken und Kleidern gibt es farblich abgestimmte Trachtenjacken, die man gerne auch mit modischen Elementen kombinieren kann. Ein absolutes Must-have sind dabei ungefütterte Stretchjacken, die luftig leicht auf der Haut liegen und absolut bügelfrei sind. Passend dazu findet man wunderschöne Spitzenbodys, luftige Trachtenshirts und elegante Blusen im Sortiment.

Familie ist einer unserer Grundwerte, diesen leben wir in der Frühjahr-Sommerkollektion mit zum Dirndl passenden Herrenwesten und farblich abgestimmten Kinderdirndln, um den Familienauftritt perfekt zu machen.

Die Kollektion ist geprägt von der Liebe zur Tracht und der Vielfalt Ihrer Trägerinnen, die jedes Modell zu einem ganz besonderen machen. Webseite Firma Wenger.at

Ein Dirndl kaufen oder eine Lederhose kaufen, wird nach wie vor Spaß machen.

Bleiben Sie gesund und vor allem zuversichtlich.

Herzlichst, Ihr Team von Trachtenmode Schmid