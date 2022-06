Gestern führte die Landesverkehrsabteilung und das Bezirkspolizeikommando Steyr-Land Schwerpunktkontrollen anlässlich eines Tuner-Treffens im Bereich "Forsteralm" durch.



GRAFLENZ. Der Schwerpunkt der Kontrollen, die von 9 bis 20 Uhr stattfanden, lag auf illegalem Fahrzeugtuning und Geschwindigkeitsübertretungen. Ein Sachverständiger des Amtes OÖ führte die technischen Überprüfungen im Graflenzer Ortsteil Oberland durch. Insgesamt kontrollierten die Steifen 93 Fahrzeuge. 27 davon wurden einer sofortigen technischen Überprüfung unterzogen. An neun Fahrzeugen wurden Mängel mit Gefahr im Verzug im Bereich Technik und Lärm festgestellt. Ihnen nahm man die Kennzeichen an Ort und Stelle ab. Bei 868 Fahrzeugen wurde die Geschwindigkeit gemessen – in 33 Fällen gab es eine Anzeige wegen zu schnellen Fahrens.

Kontrollen im Bereich Drogen im Straßenverkehr

Bereits in der Nacht waren fünf Zivilstreifen der Autobahnpolizeiinspektionen und einer Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck unterwegs, um schwerpunktmäßig Drogenlenker aus dem verkehr zu ziehen. Sechs Drogenlenker wurden angehalten und von einem on einem Arzt für fahruntauglich erklärt. Vier weitere Verkehrsteilnehmer, die unter Alkoholeinfluss am Steuer saßen, wurden aus dem Verkehr gezogen. Zwei Verkehrssünder wurden ohne Führerschein erwischt. Wegen weitere Verkehrsdelikte gab es insgesamt vier Anzeigen und zwölf Organmandate.