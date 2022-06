Am 28. Juni 2022 wurde der vierte Fall von Affenpocken in Oberösterreich bestätigt. Nach einem dritten Fall in Linz wurde das Virus nun bei einer männlichen Person (geboren 1984) aus dem Bezirk Vöcklabruck nachgewiesen.

OÖ. Dem Mann geht es gut, er hatte den typischen Ausschlag und Fieber, das aber inzwischen abgeklungen ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Landes OÖ. Die behördliche Absonderung des Indexfalles und die Erhebung der Kontaktpersonen erfolgte bereits bei der Verdachtsdiagnose. Weiters steht die Gesundheitsbehörde täglich in Verbindung mit den Kontaktpersonen, sodass gegebenenfalls weitere Absonderungen unverzüglich vorgenommen werden können.