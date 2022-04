Vom Online-Konzert über die Zaubershow bis hin zum Yoga-Kurs- die Volkshilfe OÖ bietet mit ihrer sozialen Innovation „DIGI4U“ digitale Zusatzangebote für die in den 18 Wohnverbünden lebenden Menschen mit Beeinträchtigung an. Sie sucht dafür weitere Freiwillige.

OÖ. Es werden vor allem ehrenamtliche Helfer gesucht, die folgende Aktivitäten für Menschen mit Beeinträchtigung via Zoom für die Bewohner der Wohnverbünde der Volkshilfe lebensART anbieten:

Konzert (idealerweise mit Volksmusik) als Band oder Alleinunterhalter

Anleitung zu Entspannungsübungen (Phantasiereise, Medidation, etc.)

Sportliche Aktivitäten wie Gymnastik und Turnen

Zaubershow /Magier

Kommunikation in einfacher Sprache

„Die Einheiten sollten - je nach Aktivität - 30 bis 45 Minuten dauern, wichtig sind einfache Übungen und Kommunikation in einfacher Sprache“

, erklärt Rosa Rumetshofer-Karlinger als Freiwilligenbeauftragte der Volkshilfe OÖ. Wer Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit hat und die Volkshilfe unterstützen will, kann sich unter der Telefonnummer 067687347085 oder per E-Mail unter freiwillig@volkshilfe-ooe.at melden. Die Wohnverbünde befinden sich Ampflwang, Eferding, Leonding, Linz, Ostermiething, Perg, Ried, Schärding, Schwanenstadt, Steyr, Ternberg, Vöcklabruck und Wels-Thalheim.