Die Bundesregierung bestätigt Andeutungen der vergangenen Tage und führt die Maskenpflicht mit 24. Juli in vielen Bereich wieder ein.

Ö/OÖ. Während in Oberösterreich die Corona-Infektionszahlen langsam wieder zurückgehen – die hierzulande vor fast zwei Wochen wiedereingeführte Maskenpflicht scheint langsam zu wirken – entschließt sich die Bundesregierung am 21. Juli für ein Comeback der vieldiskutierten Maßnahme in ganz Österreich.

Rückkehr der MNS-Pflicht ab 24. Juli

Ab Freitag, 24. Juli ist der Mund-Nasen-Schutz in öffentlich zugänglichen Bereichen teils wieder Pflicht – audrücklich aber nicht im gesamten Handel, sondern nur „dort, wo alle hin müssen, egal ob jung oder alt“ sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz, „also Banken und Supermärkte und Postämter“ – auch, wenn es derzeit „nicht dramatisch“ ist, also eher prävent, wie Vizekanzler Kogler erklärt. Kurz unterstreicht zudem die „psychologischen Gründe“: „Damit wir uns bewusst bleiben, dass es die Krankheit nach wie vor gibt“.

Corona-Ampelsystem kommt im Herbst

Die bereits angekündigte „Corona-Ampel“ wird realisiert. Das Ampelsystem soll einen Maßnahmen-„Fleckerlteppich“ verhindern aber gleichzeitig für gezieltere, regionale Reaktionen auf steigende Zahlen sorgen, so Bundeskanzler Kurz. Zudem soll es für mehr Transparenz in der Bevölkerung bezüglich der Einführung etwaiger Maßnahmen sorgen, erklärt Gesundheitsminister Rudi Anschober – nach dem Motto „was passiert, wenn die Ampel in meiner Region auf Gelb schaltet?“. Voll funktionsfähig wird das System aber wohl erst im Herbst sein, so Anschober.

Verstärkte Grenzkontrollen

Das von der Bundesregierung genannte Problem durch Einschleppungen aus dem Ausland, insbesondere aus dem Westbalkanraum soll mit verschärften Maßnahmen an den Grenzen bzw. für Rückkehrer aus diesem Gebiet in den Griff bekommen werden. So sollen Grenzkontrollen verstärkt und Quarantänevorschriften vermehrt kontrolliert werden. Auch verpflichtende PCR-Tests sollen für die Einreise nötig sein.