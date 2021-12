Die richtige Trennung des Mülls sorgt für eine saubere Umwelt und eine fachgerechte Reststoffverwertung. Durchschnittlich produziert jeder Haushalt in Österreich 165 kg Müll pro Jahr, rund 15 Prozent davon entstehen rund um die Weihnachtszeit. Umso wichtiger ist daher die richtige Mülltrennung im Haushalt.

OÖ. Die Energie AG Umwelt Service ist ein verlässlicher Partner in Sachen Entsorgung und Verwertung. Jährlich werden durch die Energie AG Umwelt Service rund 1,7 Mio.Tonnen Abfälle bearbeitet, 630.000 Tonnen davon werden thermisch in den Anlagen Wels und Lenzing wiederverwertet. Daraus entsteht Fernwärme und Strom.

Festtage sind Mülltage

Geschenkverpackungen, Kerzenreste, kaputte Christbaumkugeln und übriggebliebene Essensreste: Rund um die Weihnachtszeit entsteht ein Großteil des durchschnittlichen Mülls. Zudem steigt das Müllaufkommen gesamt gesehen um zirka 15 Prozent gegenüber dem Jahresdurchschnitt, dieser liegt pro Haushalt bei 165 Kilo.

Daher ist genau jetzt das richtige Mülltrennen im Haushalt wichtig. Obwohl Oberösterreich im Bundesländervergleich in der Trennquote im österreichischen Spitzenfeld liegt, finden viele Abfälle nicht den Weg in die richtige Tonne. Aufgrund des veränderten Konsumverhaltens ist das Müllaufkommen im Kartonagen- und Papierbereich gestiegen. Dazu beigetragen hat das vermehrte Online-Bestellverhalten sowie das geänderte Essensverhalten in den Lockdowns mittels Take-Away.

Welche Abfälle gehören in welche Tonne?

Papier- und Kartonverpackungen können im Altpapier entsorgt werden. Sind diese sehr stark verschmutzt, gehören diese in die Restmüll-Tonne. Generell gilt: Speiseverpackungen sollten löffelrein sein, Honigbehältnisse müssen exakt sauber sein.

Umweltbewusste Christkindl verpacken ihre Geschenke ausschließlich in Zeitungspapier oder Packpapier, diese können im Altpapier-Container entsorgt werden.

Papier ist nicht gleich Papier: Geschenkpapier gehört in den Altpapier-Container, sofern es nicht kunststoffbeschichtet ist oder Glitzer enthält. In diesen beiden Fällen gehört es ebenfalls in die Restmüll-Tonne.

Tipp: Fühlt sich das Geschenkpapier wie Kunststoff an, ist es beschichtetes Papier.

Füllmaterialien wie z.B. Styropor gehören in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne.

Kaputte Christbaumkugeln und Kerzenreste gehören in die Restmüll-Tonne.

Nach den Weihnachtsfeiertagen sind auch die Biomülltonnen zumeist übervoll. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass nur unverpackte und nicht verdorbene Lebensmittel bzw. Essensreste in die Biomülltonne kommen.

Weitere Informationen und Antworten zum richtigen Mülltrennen bietet das Abfalllexikon von Containerdienst24.at

„Die Tage rund um Weihnachten sind immer wieder eine außergewöhnliche Zeit im Jahr, die uns als Entsorger eine detaillierte und intensive Planung abverlangt“, erklärt Günther Habel, Geschäftsführer Energie AG Umwelt Service. „Wir stellen uns auf längere Zeiträume bei den Sammeltouren ein und setzen zusätzliche Fahrzeuge für die Müllentsorgung ein.“ Weiter führt Habel an: „Der Restmüll aus weiten Teilen Oberösterreichs wird in der Müllverbrennungsanlage in Wels verwertet. Dabei wird Fernwärme für die Stadt Wels erzeugt sowie Strom, der ins regionale Stromnetz eingespeist wird.“

Bewusstsein im Kindesalter fördern

Das Schärfen des Bewusstseins und die intensive Aufklärung rund um Abfall und Recycling sieht Stallinger als eine der großen Herausforderungen für die Zukunft. Daher unterstützt die Energie AG immer wieder Initiativen von Jugendorganisationen wie die oö. Pfadfinder mit dem Projektwettbewerb „UmWeltdenker“. Darüber hinaus gibt es für die Jüngsten Minibücher zu den Themen rund um Energie und Nachhaltigkeit.

„Kinder sind Forscher und Entdecker. Diese natürliche Neugierde müssen wir nutzen und fördern, dass wir schon den Jüngsten auf spielerische Art Umweltthemen wie Abfallvermeidung, getrennte Sammlung und Recycling näherbringen können“, sagt Habel.

Er ist überzeugt, dass über die Kinder auch viele Erwachsene wieder sensibilisiert werden können.