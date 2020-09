Am 7. September wurde dem Unternehmen Sattler Energie Consulting aus Gmunden der VCÖ-Mobilitätspreis Oberösterreich verliehen. Prämiert wurden auch das BRG Wels Wallerstraße für das Projekt "Nachhaltige Mobilität" sowie ein Projekt von Fronius, um aus Sonnenenergie Wasserstoff zu erzeugen.

OÖ. Der Verkehr in Oberösterreich ist für rund 4,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen jährlich verantwortlich. Verkehr ist jener Sektor, dessen CO2-Emissionen seit 1990 am stärksten, konkret um etwa 80 Prozent, zugenommen haben. Darüber informierte Willi Nowak, Geschäftsführer des Verkehrsclub Österreich (VCÖ), am 7. September. Der VCÖ vergibt den Mobilitätspreis in Kooperation mit dem Land Oberösterreich und den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) jährlich. Der Preis soll zeigen, dass Verkehrsprobleme klimafreundlich gelöst werden können.

"Was im Gebäudesektor gelungen ist, nämlich die CO2-Emissionen deutlich zu reduzieren, ist auch im Verkehrsbereich nötig und möglich durch ein verändertes Mobilitätsverhalten und durch eine Energiewende beim Verkehr. Die drei Projekte, die wir heute beim VCÖ-Mobilitätspreis Oberösterreich auszeichnen, zeigen, wie die Klimabilanz des Verkehrs verbessert werden kann", ist Nowak überzeugt.

Umstieg auf Bahn und Elektroauto

Da der häufigste Mobilitätsgrund an Werktagen die Fahrt zur Arbeit und wieder nach Hause ist, hat das Unternehmen Sattler Energie Consulting das Programm "Businessmobility Zero CO2" gestartet. Seit September 2018 gab es bei der Firma, die jetzt den VCÖ Mobilitätspreis verliehen bekam, keine dienstliche Flugreise mehr. Während für einen Teil der Fahrten auf die Bahn oder das Elektroauto umgestiegen werden konnte, wurde andere dank Videokonferenzen gänzlich vermieden. Durch diese und weitere Maßnahmen wurden die CO2-Emissionen durch die betriebliche Mobilität von 2015 bis 2019 um 60 Prozent reduziert.

Ein weiteres prämiertes Projekt ist Solhub von Fronius aus Wels. Hier wird aus den erneuerbaren Energiequellen Sonne, Wind und Wasser Wasserstoff erzeugt. Der grüne Wasserstoff ist laut Projektleiterin Christina Möslinger auch auf dem Markt verfügbar, wobei die Zielgruppe weniger der Individualverkehr als der Güterverkehr ist.

Wasserstoffantriebe für den Transport

"Wasserstoff als Treibstoff wird in Zukunft massiv an Bedeutung gewinnen, da er im Gegensatz zum Elektroantrieb mehr Leistung und Reichweite für schwere Fahrzeuge verspricht. Damit können Wasserstoffantriebe für die Transportwirtschaft und vor allem für den öffentlichen Verkehr, man denke an die zahlreichen Buslinien, eine wichtige Technologie darstellen", führt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner aus.

Eine Auszeichnung wurde darüber hinaus jetzt an das Projekt "Nachhaltige Mobilität" des BRG Wels Wallererstraße verliehen. Hier wurden seit 2016/17 Schulwege analysiert und Maßnahmen wie ein neuer Radweg sowie Bewusstseinsaktionen wie der "Freitag fürs Fahrrad" umgesetzt. Auf diese Weise konnte beispielsweise die Zahl der Schüler, die mit dem Rad zur Schule fahren, um 20 Prozent erhöht werden.

Gemeinden, Städte, Schulen, Unternehmen, Freizeit- und Tourismusbetriebe, die Verkehrsproblemen klimafreundlich entgegentreten wollen, können sich auf der Webseite des VCÖ Anregungen holen. Dort sind mehr als 3.000 Projekte in einer Datenbank zusammengefasst.