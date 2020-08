Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) hat jetzt die Preise von 147 Werkstätten verglichen. Das Ergebnis: Die Preise für die Pickerl- Überprüfung und die Arbeitsstunde eines Mechanikers variieren stark. Was darüber hinaus bedacht werden sollte, hat die Arbeiterkammer ebenfalls zusammengefasst.

OÖ. Während die Pickerl- Überprüfung im günstigsten Bezirk Schärding durchschnittlich 45 Euro kostet, sind es in Wels 60 Euro. Die teuerste Mechanikerstunde kostet im Vergleich zur günstigsten mehr als das Dreifache. Das sind jetzt Ergebnisse einer Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich von 147 oberösterreichischen Werkstätten.

Ein Mechaniker kostet in der Stunde im Durchschnitt 98 Euro, ein Spengler 139 und ein Lackierer 143 Euro. Die Bandbreite bei Mechanikern reicht von 49 Euro (Auto-Butler KFZ-Team aus Neuhofen an der Krems) bis 163 Euro, bei Spenglern von 63 Euro (Achleitner KFZ GmbH aus Enzenkirchen) bis 186 Euro und bei Lackierern von 73 Euro (Mair Karl Land-KFZ-Technik aus Gschwand) bis 186 Euro. Laut Konsumentenschutz der AK OÖ sind die Stundensätze im Vergleich zum Vorjahr um etwa 4 Prozent gestiegen.

Pickerl-Überprüfung kann bei Service kostenlos oder verbilligt sein

Was die Pickerl-Überprüfung betrifft, so wird in sieben Werkstätten bei Dieselfahrzeugen mehr verrechnet als bei Benzinfahrzeugen. Insgesamt liegen die Kosten durchschnittlich bei 52 Euro, wobei das günstigste Angebot 35 Euro beträgt.

Die Mitarbeiter des Konsumentenschutzes ergänzen, dass 14 der überprüften Werkstätten nur Mittelwerte genannt haben, da die Stundensätze von der Automarke, dem Modell oder der jeweiligen Reparaturleistung abhängen. In diesen Fällen sollte man sich vor der Reparatur nach dem exakten Preis für das eigene Auto erkundigen. Am besten sollte vor der Auftragserteilung grundsätzlich ein schriftlicher Kostenvoranschlag eingeholt werden. Dieser soll außer bei einem entsprechenden Hinweis der Werkstatt kostenlos sein. Die bloße Fehlersuche durch eine Werkstatt ist wiederum nicht kostenlos. Pickerl-Überprüfungen werden häufig in Form eines Service-Termines von manchen Unternehmen gratis oder verbilligt durchgeführt. Unklarheiten in der Rechnung sollten sofort bei der Übernahme besprochen werden.

