Vom Hightech-Feuerwehrauto bis zum Holzfahrrad hat OÖ einige Spezialitäten zu bieten.

OÖ. Auf dem Fahrzeugsektor ist Oberösterreich ein Land der Zulieferer – wer das denkt, liegt nur teilweise richtig. Zwar stimmt es, dass heimische Unternehmen wie die Mark Metallwarenfabrik in Spital am Pyhrn essenzielle Kleinteile an die großen Hersteller liefern, jedoch braucht man nicht lang zu suchen, um auch größere Teile zu finden. Ein Stück weit das nahe gelegene Ennstal hinunter, in Steyr, fertigt BMW die Hälfte aller im Konzern verbauten Benzin- und Dieselmotoren. Bis zu 6.000 Stück sind das täglich. Ganz groß ist unser Land bei den Nutzfahrzeugen: Namen wie Rosenbauer, MAN, Wacker Neuson und Pöttinger werden mit Qualität „made in Austria“ verbunden.

„Transformer“ aus OÖ

95 Flughäfen weltweit, darunter einige der größten, setzen beim Brandschutz auf den "Panther" von Rosenbauer – ein Hightech-Löschfahrzeug, das in Hollywood sogar schon zum Transformer wurde. MAN baut einen großen Teil seiner Lkw in Steyr und fertigt dort neuerdings auch einen der ersten Elektro-Lastwagen. Der Hörschinger Ableger der Wacker Neuson Gruppe stellt jährlich rund 17.000 Baumaschinen her – in einer Fabrik, die in Fachkreisen als einer der weltweit modernsten Maschinenbau-Betriebe gilt. Und der Grieskirchner Landmaschinenhersteller Pöttinger ist von den Äckern der Erde nicht mehr wegzudenken.

Heimischer „Holzesel“

Doch das Bild wird nicht nur von den Platzhirschen und ihren Superlativen geprägt. Der Wirtschaftsstandort Oberösterreich ist auch Nährboden für Start-ups wie My Esel. Das junge Trauner Unternehmen baut Fahrräder – auch elektrifizierte – mit Holzrahmen und setzt dabei fast ausschließlich auf heimisches Handwerk. Die Herangehensweise, jeden einzelnen Rahmen mithilfe digitaler Technologien individuell anzufertigen, ist weltweit einzigartig – wie so auffällig vieles in Oberösterreich.