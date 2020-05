Am zwölften Mai ist Welttag der Pflege. Darauf machen nun das Oberösterreichische Rote Kreuz, das Kepler Universitätsklinikum und die Caritas Oberösterreich aufmerksam.

OÖ. Der Welttag der Pflege geht auf den Geburtstag von Florence Nightingale, Pionierin der modernen Gesundheits- und Krankenpflege zurück. Aus Anlass ihres 200. Geburtstages hat die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, das Jahr 2020 zum weltweiten Jahr der Pflegenden und Hebammen erklärt. Die Aufgaben dieser Berufsgruppe werden durch die Corona-Pandemie derzeit sichtbarer.

„In der jetzigen Krise erfahren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Pflege- und Sozialbetreuungsberufen erstmals jene Aufmerksamkeit und Anerkennung, die ihnen auch sonst zustehen würde. Denn sie leisten enorm wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft, indem sie für jene da sind, die auf Hilfe angewiesen sind, und ihnen ein Leben in Würde auch im Alter ermöglichen“, führt Caritas-Direktor Franz Kehrer aus.

Beispiele für diese Berufe sind unter anderem die Betreuer und Betreuerinnen der Wohnformen der Caritas, das Pflegepersonal des Kepler Universitätsklinikums sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Mobilen Pflege im Oberösterreichischen Roten Kreuz. Eine von ihnen ist Andrea Kessler-Steinbauer aus Schwertberg. Sie betreut seit eineinhalb Jahren Menschen, die ohne fremde Hilfe ihren Alltag nicht mehr bewältigen können.

Zu ihren Aufgaben zählen etwa Hilfe beim Duschen und bei der Körperpflege, das Wechseln von Verbänden und Versorgen kleinerer Wunden.

Im Kepler Universitätsklinikum, kurz KUK, arbeiten ungefähr 3.300 Pflegepersonen. Sie versorgen jährlich etwa 85.000 stationäre und 705.000 ambulante Patienten und Patientinnen.

„Die wertvolle Arbeit der Pflegenden zeigt sich in allen Bereichen mit COVID-19-positiv getesteten Patientinnen und Patienten, in Bereichen mit Verdachtsfällen und allen Bereichen, die die Versorgung aller anderen Patientinnen und Patienten in der KUK gesichert haben. Die Aufgabenstellung wurde durch die umfangreichen Schutzmaßnahmen zur besonderen Herausforderung“, berichtet Pflegedirektorin Simone Pammer.