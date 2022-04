Bereits mehr als 600 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen mittlerweile in Oberösterreich die Schule. Auf Initiative des Landes wurden nun bereits pensionierte Lehrkräfte um Unterstützung gebeten. Sie sollen bei der Ausbildung der ukrainischen Kinder mithelfen und ihre Kollegen entlasten.

OÖ. „Wir freuen uns über bis dato 150 positive Rückmeldungen. Jede und jeder von diesen pensionierten Lehrkräften zeigt damit ihre noch immer anhaltende Liebe zum Beruf. Vielen Dank für Ihr gezeigtes Engagement und viel Erfolg beim erneuten Einsatz für das Bildungsland Oberösterreich“, so Haberlander und Klampfer.

Knapp 20 bereits pensionierte Lehrkräfte sind aktuell wieder angestellt, ihre Verträge laufen bis Ende des laufenden Unterrichtsjahres. Ihre Aufgaben sind vielseitig. Einerseits geht es um die direkte Unterstützung und Begleitung der betroffenen Kinder und Jugendlichen, zum anderen natürlich aber auch um eine Entlastung und Bestärkung der Kollegen.

„Die vertriebenen Schüler freuen sich jeden Tag mehr über die Möglichkeiten, die ihnen hier geboten werden. Durch ihren Schulbesuch erhalten sie nicht nur den wichtigen Zugang zur Bildung, sondern finden auch Freunde, die sie die dramatischen Ereignisse in ihrem Heimatland ein wenig vergessen lassen. Es ist schön zu sehen, mit welcher Herzlichkeit und Offenheit diese Kinder in der Gemeinschaft aufgenommen werden“, so Haberlander und Klampfer abschließend.