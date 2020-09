2018 wurden Zugangsvoraussetzungen zur Wohnbeihilfe in Oberösterreich eingeführt. Nun liegen nach einer politischen Anfrage zur Wirkung Zahlen vor. Das zentrale Ergebnis: Sowohl die Zahl der Bezieher als auch die insgesamt dafür verwendete Geldsumme sind zurückgegangen.

OÖ. 2019 wurden insgesamt 52 Millionen Euro an Wohnbeihilfe an rund 25.000 Haushalte ausbezahlt. 2017 waren es noch 62,7 Millionen Euro an ungefähr 31.000 Haushalte. Grund dafür sind die 2018 eingeführten Zugangsvoraussetzungen. Wer in Oberösterreich eine geförderte Wohnung möchte, muss die letzten fünf Jahre rechtmäßig in Österreich gewesen sein. Darüber hinaus sind Deutschkenntnisse auf A2-Niveau und innerhalb von fünf Jahren 54 Monate lang Einkünfte, die der Einkommenssteuer unterliegen, notwendig. Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) zeigt sich jetzt erfreut über die vorliegenden Zahlen:

„Durch die von mir eingeführten Mindestanforderungen sank die Zahl der Wohnbeihilfebezieher aus Drittstaaten deutlich. Seit Einführung der Zugangsvoraussetzungen 2018 sank der prozentuelle Anteil von drittstaatsangehörigen Wohnbeihilfebeziehern im Jahr 2017 von über 10 Prozent auf 3,3 Prozent im Jahr 2019. Durch dieses rigorose Vorgehen im Sinne aller steuerzahlenden Leistungsträger – gleich welcher Herkunft – wurden Budgetmittel frei, die es uns ermöglichten, Oberösterreicher, die tatsächlich Hilfe benötigen, noch besser unterstützen zu können".

Durch diese Einsparung wurde die Wohnbeihilfe im Jänner2020 erhöht. Derzeit bekommt ein Haushalt durchschnittlich 172 Euro Wohnbeihilfe.

Kürzungen betreffen nicht nur Angehörige von Drittstaaten

Kritik kommt nun von SPÖ-Klubvorsitzendem Christian Makor und der OÖ Wohnungslosenhilfe. Sie machen darauf aufmerksam, dass die Kürzungen alle Mieter, vor allem Studierende und Alleinerziehende treffen. Im Vergleich zu 2017 haben 2019 23 Prozent weniger Studierende mit einem Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze Wohnbeihilfe bezogen, bei den Alleinerziehenden ergibt sich ein Minus von 17 Prozent.

„Wohnbeihilfe haben oder nicht haben macht im Jahr einen Unterschied von etwa 2.500 Euro aus – das ist für viele Betroffene existenzbedrohend. Haimbuchner kürzt die Wohnbeihilfe jährlich um Millionen, obwohl die Mieten doppelt so stark steigen wie die Inflation. Diese falschen Kürzungen schaden alle Mieterinnen und Mietern in Oberösterreich“, ist Makor überzeugt.

Ähnlich sieht das die Wohnungslosenhilfe OÖ. Haimbuchners Politik "verfestige Armut". Immer mehr Menschen könnten sich eine Wohnung nicht mehr leisten und würden die Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe OÖ aufsuchen. Derzeit seien viele Menschen wie Drittstaatenangehörige und Asylberechtigte auf den privaten Wohnmarkt mit höheren Mietpreisen angewiesen. Die hohe Arbeitslosigkeit werde das Problem, leistbaren Wohnraum zu finden, weiter verstärken.