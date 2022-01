Die Corona-Zahlen heute: Mit Stand Samstag, 1. Jänner 2022, 8.30 Uhr, gibt es in Oberösterreich 3.268 aktive Fälle mit bestätigter Corona-Infektion. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 401 neue Infektion gemeldet worden. Bisher sind 2.349 Menschen in unserem Bundesland mit einer Corona-Erkrankung verstorben. 95 (-11/24 Stunden) Corona-Kranke werden derzeit in den oö. Spitälern behandelt. 49 (-1) davon befinden sich auf einer Intensivstation, davon sind rund 80 Prozent nicht vollständig geimpft.



Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten zu Lage in OÖ werden täglich– immer morgens – aktualisiert. Quelle ist unter anderem das neue Covid19-Dashboard des Landes OÖ.



Neuer Impfstoff „Nuvaxoid“ bald in OÖ erhältlich

Europäische Arzneimittel Behörde (EMA) gibt grünes Licht für den Impfstoff von Novavax. Im ersten Quartal 2022 werden erste Lieferungen in Oberösterreich erwartet – Mehr dazu im Beitrag

Sperrstunde um 22 Uhr



Auch im neuen Jahr gilt vorerst die wegen Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Variante auf 22 Uhr vorverlegte Sperrstunde in Gasthäusern.

Mehr Angebote zur Kinder-Schutzimpfung



Ein OÖ-Impfbus wird in den nächsten Wochen 15 Schulzentren anfahren und dort Beratungen und Impfungen anbieten – mehr dazu im Beitrag

Schärfere Regeln: Wer ist K1, wer K2

Weil erwartet wird, das die im Süden Afrikas erstmals aufgetauchte, ansteckendere Virus-Mutation Omikron sich rasch in Europa ausbreiten wird und auch den Impfschutz teils unterlaufen könnte, gelten nun schärfere Regeln für das Kontaktpersonen-Management

Wie gefährlich ist die Omikron-Mutation?

Die vermutlich in Südafrika entstandene neue Coronavirus-Variante "Omikron" versetzt die Gesundheitsbehörden weltweit in Alarmstimmung - Grund: Die zahlreichen Mutationen dürften das mutierte Virus einerseits deutlich ansteckender machen. Andererseits könnten auch die aktuellen Impfungen weniger wirksam gegen Omikron schützen. Oberösterreichs Corona-Experte Primar Bernd Lamprecht, Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Uniklinikum: Weder Sorglosigkeit noch „Alarmismus“ sind momentan angebracht – mehr dazu hier

Video: Krankheit – Impfung – Nebenwirkungen

Im Video informiert Corona-Experte Primar Bernd Lamprecht in einem Vortrag und im Gespräch mit BezirksRundSchau-Chefredakteur Thomas Winkler zum aktuellen Stand der Medizin zu Corona, den möglichen Folgen der Krankheit, den zur Verfügung stehenden Medikamenten und Impfstoffen sowie zu deren möglichen Nebenwirkungen. Im Beitrag Was ist bei Covid-19 gefährlicher? Krankheit oder Impfung finden Sie zusätzlich zum Video auch eine Vielzahl an Leserfragen, die durch Primar Lamprecht beantwortet werden.

Besuch in Spitälern & Pflegeheimen

Ein Spitalspatient darf von einem Besucher einmal pro Tag (sofern der Patient länger als eine Woche aufgenommen ist), im Rahmen der Besuchszeiten, nach Voranmeldung für eine Stunde besucht werden. Für den Spitalszutritt gilt die 2Gplus-Regel, heißt: Besucher müssen geimpft oder genesen sein und benötigen einen Nachweis über ein negatives PCR-Ergbenis.

Besuch von Kindern: Höchstens zwei Personen (2Gplus-Regel) zur Begleitung oder zum Besuch minderjähirger Patienten pro Tag.

Für Pflegeheim-Besucher gilt:

Reguläre Besuche sind unter Einhaltung der 2Gplus-Regel, also mit zusätzlichem negativem PCR-Testergebnis (max. 72h ab Probenentnahme) für jeweils höchstens zwei Personen pro Bewohner/in pro Tag erlaubt (= 2G+). Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr sind davon ausgenommen.

Zwei Besucher/innen, die regelmäßige Unterstützungs- und Betreuungsaufgaben leisten, können zusätzlich auch unter Einhaltung der 2,5G-Regel das Heim betreten. Damit ist sichergestellt, dass beispielsweise auch tägliche Besuche von Ehepartnern bzw. Kindern, die zur Unterstützung und Betreuung (z. B. Essen, Spazieren) zu Besuch kommen, möglich sind.

Erlaubt unter Einhaltung der 2,5G-Regel (genesen, geimpft oder – wenn kein 2G-Nachweis erbracht werden kann – negativer PCR-Nachweis) sind Besuche im Rahmen der Palliativ- und Hospizbegleitung, Seelsorge sowie zur Begleitung bei kritischen Lebensereignissen.

Steuerbegünstigungen für Arbeitgeber und -nehmer

Diverse steuerliche Begünstigungen und andere Maßnahmen zur Unterstützung von Arbeitgebern und -nehmern werden verlängert, wie Finanzminister Gernot Blümel verspricht – Details im Beitrag.

Dienstfreistellung für Risikogruppen

Nach Ankündigung der Bundesminister Martin Kocher und Wolfgang Mückstein besteht seit heute Montag wieder die Möglichkeit der Dienstfreistellung für Angehörige von Risikogruppen mittels ärztlichem Risiko-Attest – Details im Beitrag.

Telefonische Krankmeldung verlängert

Um das Ansteckungsrisiko für alle möglichst gering zu halten, verlängert die ÖGK die telefonische Krankmeldung vorläufig bis Ende Februar. Ursprünglich war diese Maßnahme mit Ende des Jahres befristet.

Aktuelle Fälle und 7-Tage Inzidenzen

Zahl der aktuell positiv auf Covid19 getesteten Personen in den Bezirken und Statutarstädten sowie Summe der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner = 7-Tage-Inzidenz.

Achtung, wir aktualisieren auch die Bezirkswerte ab sofort nur mehr von Montag bis Freitag. Sämtliche Zahlen finden Sie im Dashboard des Landes OÖ

7-Tage-Inzidenz Österreich: 206,9

7-Tage-Inzidenz Oberösterreich: 156,1

Linz: 587

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 148,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr: 62

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 168,6



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels: 71

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 122,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Braunau: 332

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 185



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Eferding: 49

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner : 116,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner Freistadt: 150

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 173,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Gmunden: 177

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 126,3



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Grieskirchen: 123

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 138,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Kirchdorf: 148

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 190,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Linz-Land: 438

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 166,7



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Perg: 122

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 156



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Ried: 106

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 131



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Rohrbach: 72

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 121,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Schärding: 81

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 99,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Steyr-Land: 151

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 192



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Urfahr-Umgebung: 170

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 180,9



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Vöcklabruck: 264

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 152,2



Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: Wels-Land: 165

Fälle in vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner: 209,2



Impfstatus in Oberösterreich

Unter ooe-impft.at sind für alle, die einen Termin buchen möchten, die freien Impftermine an den Impfstraßen des Landes Oberösterreich ersichtlich und direkt buchbar.

Vollimmunisiert (Stand 31.12.):

66,9 % der Gesamtbevölkerung

Grippeimpfung auch an Corona-Impfstraßen möglich

30.000 Influenza-Impfdosen stehen in Oberösterreich zur Verfügung. Verabreicht wird die Impfung auch an den Impfstraßen des Landes OÖ – Mehr dazu im Beitrag

Anmeldefrei impfen in Spitälern und bei Ärzten



Alle oberösterreichischen Spitäler bieten ab Mittwoch, 10. November, Impfungen ohne vorherige Anmeldung an – alle Infos dazu hier

Spätestens sechs Monate nach dem zweiten Stich soll jeder seine Impfung auffrischen – speziell aber gefährdete Personen. Mehr Infos und wo geimpft wird, finden Sie hier .

. Ein Interview mit Corona-Experte Bernd Lamprecht, warum sich zuletzt vermehrt Geimpfte infizieren und auch erkranken, finden Sie hier

Das Angebot an Pop-Up-Impfstellen in Oberösterreich wird laufend erweitert. Rund 38.000 Menschen haben bisher schon eines dieser anmeldefreien Angebote zur Impfung genützt – Mehr dazu im Beitrag

Die PCR-Test-Angebote

Einerseits wird die Anzahl der PCR-Dauerteststandorte noch einmal aufgestockt, andererseits startet sukzessive in den kommenden Wochen in allen Bezirken die Ausgabe von kostenlosen PCR-Gurgeltestsets in SPAR-Märkten – mehr dazu hier.

Alle Informationen zu den Testangeboten in Oberösterreich finden Sie hier

Schritt für Schritt zum Gurgeltest

In allen Bezirken gibt es in ausgewählten Spar-Filialen PCR-Test-Sets für zuhause. Die BezirksRundSchau gibt hier eine kurze Anleitung.

1450-Website für Verdachtsfälle

Wer den Verdacht hatte, sich mit Corona infiziert zu haben, konnte sich bisher bei der Gesundheitshotline 1450 des Roten Kreuzes melden, um eine behördliche Testung zu erhalten. Um diesen Weg noch weiter zu vereinfachen, hat das Land Oberösterreich gemeinsam mit dem Roten Kreuz eine Online-Alternative erstellt. Unter der Website 1450.ooe.gv.at können Verdachtsfälle ihre Daten unmittelbar bei der nach dem Aufenthalt zuständigen Behörde erfassen.

Fühlt sich jemand krank und hat die typischen Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Infos unter anderem auf www.ages.at an. Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.

Kampagne gegen Fake-News

Das Land OÖ hat eine Aufklärungskampagne gegen „Corona-Fake-News“ gestartet. Dabei werden Gerüchte und Falschmeldungen zur Corona-Impfung unter die Lupe genommen, von erfahrenen Medizinern einem Faktencheck unterzogen und richtiggestellt.

Impfnachweis in der Apotheke holen

Alle Versicherten, die Anspruch auf Gratis-Tests in den Apotheken haben, können sich auch einen Impfnachweis ausstellen lassen. Geimpfte erhalten ganz einfach einen Ausdruck aus dem Elektronischen Impfpass.

Elektronischen Impfpass herunterladen

Wer den Impfnachweis etwa für Besuche im Gasthaus nicht mit sich herumtragen sondern am Handy gespeichert haben will, braucht eine Handysignatur und kann sich den E-Impfpass dann herunterladen – Video mit Anleitung