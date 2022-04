Die Corona-Zahlen heute: Mit Stand Dienstag 19. April 2022, 8.30 Uhr, gibt es in Oberösterreich 13.594 aktive Fälle mit bestätigter Corona-Infektion. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind 668 neue Infektion gemeldet worden. Bisher sind 2.777 Menschen in unserem Bundesland mit einer Corona-Erkrankung verstorben. 215 (-12) Corona-Kranke werden derzeit auf den Normalstationen der oö. Spitälern behandelt. Weitere 11 (-2) befinden sich auf einer Intensivstation.



Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten zu Lage in OÖ werden täglich– immer morgens – aktualisiert. Quelle ist unter anderem das neue Covid19-Dashboard des Landes OÖ.



Maskenpflicht wieder gelockert

Mit der aktuell gültigen Verordnung des Gesundheitsministeriums wurde die Maskenpflicht wieder auf empfindliche Innenbereiche reduziert. Für dreifach Geimpfte gilt das Zertifikat nun länger – Details im Beitrag.

Wie man jetzt zu einem Corona-Test kommt

Seit ersten April ist einiges anders beim Thema Corona-Tests. Pro Person gibt es nun nur noch ein begrenztes Kontingent an Anitgen- und PCR-Tests – aber es gibt Ausnahmen – Alle Details

Was tun bei Symptomen oder positivem Test?

Liegt ein positiver Antigentest vor und/oder fühlt sich jemand krank mitsamt typischer Symptome, soll die Gesundheitsberatung unter 1450 kontaktiert werden. Auch auf der Website 1450.ooe.gv.at kann man sich melden.

Für alle anderen Fragen, die nicht konkret den Gesundheitszustand betreffen, bietet die AGES umfassende Infos unter anderem auf www.ages.at an. Auf der Homepage des Landes Oberösterreich finden Sie einen Überblick über sämtliche Hotlines und Informationsstellen.



Tipps eines Allgemeinmediziners zum Auskurieren zu Hause hier im Beitrag.

Quarantäne aktuell: Wann darf man wieder raus?

Ab wann positiv Getestete wieder raus dürfen, was es mit der sogenannten Verkehrsbeschränkung auf sich hat und ob für Schüler das selbe gilt wie für Arbeitnehmer, hier im Beitrag.

Impfpflicht vorerst vom Tisch

Die Impfpflicht wird ausgesetzt. Das gab Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) bekannt. Ein solcher Grundrechtseingriff sei derzeit nicht verhältnismäßig. Die Bundesregierung folgt damit den Empfehlungen der von ihr eingesetzten Impfpflicht-Kommission – Mehr dazu im Beitrag

Video: Krankheit – Impfung – Nebenwirkungen

Im Video informiert Corona-Experte Primar Bernd Lamprecht in einem Vortrag und im Gespräch mit BezirksRundSchau-Chefredakteur Thomas Winkler zum aktuellen Stand der Medizin zu Corona, den möglichen Folgen der Krankheit, den zur Verfügung stehenden Medikamenten und Impfstoffen sowie zu deren möglichen Nebenwirkungen. Im Beitrag Was ist bei Covid-19 gefährlicher? Krankheit oder Impfung finden Sie zusätzlich zum Video auch eine Vielzahl an Leserfragen, die durch Primar Lamprecht beantwortet werden.

Besuch in Spitälern & Pflegeheimen

Für Besucher in Spitälern und Pflegeheimen gilt seit 5. März die 3G-Regel sowie eine FFP2-Masken-Pflicht.

Aktuelle Fälle und 7-Tage Inzidenzen

Zahl der aktuell positiv auf Covid19 getesteten Personen in den Bezirken und Statutarstädten sowie Summe der Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner = 7-Tage-Inzidenz.

Achtung: Wir aktualisieren auch die Bezirkswerte ab sofort nur mehr von Montag bis Freitag. Sämtliche Zahlen finden Sie im Dashboard des Landes OÖ

7-Tage-Inzidenz Österreich: 749

7-Tage-Inzidenz Oberösterreich: 661

Linz: 2.049 – 7-Tage-Inzidenz: 586



– 7-Tage-Inzidenz: Steyr : 290 – 7-Tage-Inzidenz: 685

– 7-Tage-Inzidenz: Wels: 311 – 7-Tage-Inzidenz: 511



– 7-Tage-Inzidenz: Braunau : 1.106 – 7-Tage-Inzidenz: 708



– 7-Tage-Inzidenz: Eferding: 246 – 7-Tage-Inzidenz: 623



– 7-Tage-Inzidenz: Freistadt: 560 – 7-Tage-Inzidenz: 732



– 7-Tage-Inzidenz: Gmunden : 664 – 7-Tage-Inzidenz: 593



– 7-Tage-Inzidenz: Grieskirchen: 523 – 7-Tage-Inzidenz: 692



– 7-Tage-Inzidenz: Kirchdorf: 406 – 7-Tage-Inzidenz: 623



– 7-Tage-Inzidenz: Linz-Land: 2.591 – 7-Tage-Inzidenz: 612

– 7-Tage-Inzidenz: Perg: 641 – 7-Tage-Inzidenz: 780



– 7-Tage-Inzidenz: Ried: 480 – 7-Tage-Inzidenz: 645



– 7-Tage-Inzidenz: Rohrbach: 363 – 7-Tage-Inzidenz: 586



– 7-Tage-Inzidenz: Schärding: 266 – 7-Tage-Inzidenz: 660



– 7-Tage-Inzidenz: Steyr-Land: 603 – 7-Tage-Inzidenz: 732



– 7-Tage-Inzidenz: Urfahr-Umgebung: 719 – 7-Tage-Inzidenz: 772



– 7-Tage-Inzidenz: Vöcklabruck: 1.166 – 7-Tage-Inzidenz: 717



– 7-Tage-Inzidenz: Wels-Land: 610 – 7-Tage-Inzidenz: 735

Öffentliches Impfangebot

Es gibt nur mehr eine Impfstraße pro Bezirk, mit Ausnahme von Linz, hier gibt es zwei. Wo diese Impfstraßen sind und wann sie geöffnet haben, hier im Beitrag.

Impfstatus in Oberösterreich

Vollimmunisiert (Stand 13.4.2022.):

64,4 % der Gesamtbevölkerung

Anmerkung: Mit 1. Februar wurde die Gültigkeitsdauer der Impfzertifikate von doppelt Geimpften verkürzt, weshalb es einen Rückgang bei der Impfquote gab.

Testangebot in OÖ

Seit 1. April gibt es eine begrenzte Anzahl an Tests für alle, die in Österreich leben – Mehr dazu hier im Beitrag.

Alle Informationen zu den Testangeboten in Oberösterreich finden Sie hier

Schritt für Schritt zum Gurgeltest

In allen Bezirken gibt es in ausgewählten Spar-Filialen PCR-Test-Sets für zuhause. Die BezirksRundSchau gibt hier eine kurze Anleitung.

Kampagne gegen Fake-News

Das Land OÖ hat eine Aufklärungskampagne gegen „Corona-Fake-News“ gestartet. Dabei werden Gerüchte und Falschmeldungen zur Corona-Impfung unter die Lupe genommen, von erfahrenen Medizinern einem Faktencheck unterzogen und richtiggestellt.

Impfnachweis in der Apotheke holen

Alle Versicherten, die Anspruch auf Gratis-Tests in den Apotheken haben, können sich auch einen Impfnachweis ausstellen lassen. Geimpfte erhalten ganz einfach einen Ausdruck aus dem Elektronischen Impfpass.

Elektronischen Impfpass herunterladen

Wer den Impfnachweis etwa für Besuche im Gasthaus nicht mit sich herumtragen sondern am Handy gespeichert haben will, braucht eine Handysignatur und kann sich den E-Impfpass dann herunterladen – Video mit Anleitung

Corona-Homepage des Landes OÖ

Unter der Adresse corona.ooe.gv.at sind alle wesentlichen Inhalte vom Krankheitsfall über das Test- und Impfangebot bis hin zu rechtlichen Informationen und hilfreichen Links übersichtlich, kompakt und barrierefrei – auf Deutsch und 14 weiteren Sprachen – abrufbar.