Eine Änderung im Umgang mit Kontaktpersonen von Corona-Infizierten könnte laut Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser positive Effekte haben.

OÖ. 1.749 Oberösterreicher sind derzeit in Heimquarantäne (Stand: 26. August). Bei 450 aktuell Infizierten kommen damit auf jeden positiv Getesteten durchschnittlich etwa drei Personen, die auch ohne nachgewiesene Infektion für zehn Tage zu Hause bleiben müssen. Diese Handhabe im Umgang mit den Kontaktpersonen von Corona-Infizierten kritisiert Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser nun im Gespräch mit der BezirksRundschau.

Bald alle in Quarantäne?

„Bei steigenden Infektionszahlen sind wir bald alle in Quarantäne“, bringt Niedermoser die drohende Folge der derzeit geltenden Regelung überspitzt auf den Punkt und spricht sich für ein Überdenken der Vorgehensweise aus. „Da gäbe es gelindere Mittel, als all diese Menschen einfach in Quarantäne zu schicken“, so der Mediziner. Vorstellen kann er sich beispielsweise eine individuell verschärfte Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

„Es gäbe gelindere Mittel, als all diese Menschen einefach in Quarantäne zu schicken.“

Peter Niedermoser, Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich

Werden Kontakte teils verschwiegen?

Eine Lockerung bei dieser Quarantänevorschrift könnte zudem noch eine zweite positive Wirkung haben, wie Niedermoser erklärt. Denn die Ermittlung der Kontaktpersonen ist im Wesentlichen von der verlässlichen Meldung durch positiv Getestete im Zuge des Kontaktpersonenmanagements abhängig. In den meisten Fällen bedeutet eine Nennung für die Betroffenen zehn Tage unliebsame Heimquarantäne. „Das kann dazu führen, dass manche Infizierte nicht alle ihre Kontakte nennen“, so Niedermoser, „und das wiederum kann zu einem großen Problem beim Eingrenzen der Ausbreitung werden.“