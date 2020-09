Am 8. September ist Welttag der Alphabetisierung. Das Rote Kreuz Oberösterreich weist daher darauf hin, dass jedes Kind ein Recht auf bestmögliche Bildung hat. Die Organisation bietet selbst Bildungsinitiativen wie Alpha. Meine Chance oder Gemeinsam Lesen an.

OÖ. Seit der Corona-Pandemie beeinflusst digitales Lernen den Schulalltag stärker als je zuvor. Dieser technische Fortschritt könnte die Bildungsungleichheit weiter öffnen, befürchten Experten nun. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt können laut Statistik Austria 17 Prozent der 16 bis 65-Jährigen weder richtig lesen noch schreiben. Sie sind daher überdurchschnittlich häufig von Armut und den daraus resultierenden gesundheitlichen Folgen bedroht.

Das Rote Kreuz Oberösterreich ist überzeugt davon, dass Lesen helfe, die Welt zu verstehen, die Kreativität fördere und ein zentraler Aspekt in Bildungsfragen sei. Darüber hinaus ist das Recht auf bestmögliche Bildung für jedes Kind in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten.

Chancengleichheit vorantreiben

Um Bildung und Chancengleichheit in der Gesellschaft voranzutreiben, begleitet das Jugendrotkreuz seit mehr als 70 Jahren die Bildungsarbeit an Schulen. So werden zum Beispiel die Stoffpuppe Roko im Kindergarten und Angebote für Schüler sowie Lehrer von der ersten Schulstufe zum Schulabschluss gesetzt. Eine der Initiativen ist Gemeinsam Lesen, die mit dem Buchklub entwickelt wurde. Das Projekt enthält Zeitschriften und Bücher, wobei die Unterlagen mit Beginn des neuen Schuljahres auch online verfügbar sind. Dort finden sich zudem Videos, interaktive Lernspiele und Arbeitsblätter. Der Reinerlös der Zeitschriften geht wiederum in Programme zur humanitären Bildung.

„So wollen wir Kinder mit Leseschwierigkeiten bestmöglich unterstützen“, schildert OÖ Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger.

„Es ist ein schönes Gefühl, wenn Kinder ihr Interesse am Lesen und an der Bildung entwickeln“, ergänzt Regina Sulek aus St. Florian. Sie ist seit fast zwei Jahren Lesecoach bei Alpha. Meine Chance. Derzeit gelten auch dort Abstandsregeln und Hygienevorschriften.