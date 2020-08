Am Montag, 10. August 2020, beschloss die oberösterreichische Landesregierung die Durchführungsbestimmungen des Oö. Gemeindepakets. Während sich Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) jetzt dagegen ausspricht , meint Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP), dass die SPÖ die "Fakten verdrehen" würde.

OÖ. Sinkende Kommunalsteuereinnahmen und steigende Ausgaben im Sozialbereich stellen Gemeinden derzeit vor eine finanzielle Herausforderung. Das Land Oberösterreich beschloss daher ein Oö. Gemeindepaket in der Höhe von 344 Millionen Euro. Vorgesehen sind verschiedene Maßnahmen wie der Erlass von Darlehen in der Höhe von 25 Millionen Euro und 50 Millionen Euro Sonderzuschüsse für Gemeinden und Städte. Diese Zuschüsse, die nach der Einwohnerzahl und der jeweiligen Finanzkraft der Gemeinde beziehungsweise Stadt aufgeteilt werden, sind jetzt ein Streitpunkt zwischen der ÖVP und der SPÖ. Landesrätin Birgit Gerstorfer, die am 10. August 2020 gegen das Paket stimmte, spricht von "Ungerechtigkeiten". So müsste das erhaltene Geld in den kommenden Jahren durch Gemeindemittel getilgt werden und die drei Statutarstädte Linz, Wels und Steyr seien ausgenommen. Darüber hinaus würden finanziell angeschlagene Gemeinden im Härteausgleich weniger Zuschüsse als andere bekommen, da ihnen die Härteausgleichsmittel wieder abgezogen werden würden.

„Alle Städte und Gemeinden stehen in der aktuellen Krise vor denselben Herausforderungen, egal welche Partei die Mehrheit hat oder wer die Bürgermeisterin bzw. den Bürgermeister stellt. Jetzt ist auch nicht die Zeit, auf Landesebene die Neuverschuldung gering zu halten und die Gemeinden im Stich zu lassen“, meint SPÖ-Landesvorsitzende Gerstorfer in Richtung der Regierungsparteien FPÖ und ÖVP.

"Wahltaktische Gründe"

Anders sieht das die ÖVP. Gerstorfer habe sich am 24. Juli 2020 noch für das Gemeindepaket ausgesprochen und davon geredet, dass es die SPÖ "selbstverständlich mittrage". Ihre Kritikpunkte sind laut Landesrat Max Hiegelsberger falsch. Die Zuschüsse müssten nicht zurückgezahlt werden. Außerdem erhalte die Stadt Linz 3,42 Millionen Euro, Wels 1,03 Millionen. „Es wäre schon hilfreich, wenn nicht ständig aus wahltaktischen Gründen die Fakten verdreht werden. Wir haben von Anfang an klar gesagt, dass wir die Gemeinden unterstützen, um gut durch die Krise zu kommen. Das tun wir mit dem Gemeindepaket. Und dieses Bekenntnis zur Unterstützung erwarte ich mir auch von der SPÖ“, sagt Hiegelsberger abschließend.